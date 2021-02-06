Almanya'da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor

Sadece 65 yaş altındakilere önerilen aşının ilk parti sevkiyatının 345 bin 600 doz olacağı açıklandı.Almanya'da Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ardından İngiltere/İsveç ortaklığındaki AstraZeneca firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı da kullanıma giriyor. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 345 bin 600 dozluk ilk parti sevkiyatın eyaletlere dağıtımı bugün başlayacak. Sağlık Bakanlığı gelecek hafta 391 bin 200 doz aşının, ertesi hafta bir milyon dozun üzerinde, daha sonraki hafta ise 1,5 milyon doz aşı sevk edileceğini açıkladı. Almanya'nın toplam 3 milyon 200 bin doz AstraZeneca aşısı alması planlanıyor.

Sadece 65 yaş altına kullanım izni

Almanya'da yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), AstraZeneca firmasının ürettiği koronavirüs aşısını sadece 18-64 yaş aralığı için tavsiye etti. Komisyon bu karara aşının 65 yaş üstü için de etkili olduğunu gösteren verilerin mevcut olmaması ile gerekçelendirdi. Raporunda, "Aşının 65 üstü yaş grubundaki etkinliğini değerlendirmeye elverişli veriler şu an için yetersiz kalmaktadır" ifadesine yer veren Komisyon, "AstraZeneca aşısının mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılardan farklı olarak sadece 18-64 yaş grubuna uygulanması gerektiğini" vurguladı.