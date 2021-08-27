Almanya'da "Atatürk de AfD’ye Oy Verirdi" Sloganına Tepki

Almanya’da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde Mustafa Kemel Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti Almanya için Alternatif (AfD) tarafından bir kampanyaya alet edilmesine tepkiler sürüyor.

Federal Parlamento için aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank Christian Hansel tarafından hazırlanan afişlerde, söz konusu siyasetçilerle Atatürk’ün fotoğrafları yan yana yer alıyor ve hem Almanca hem de Türkçe "Atatürk de AfD’ye oy verirdi" yazıyor.

Hansel, afişlerin kendisi tarafından hazılandığını belirtirken, AfD’nin seçim tanıtım kampanyalarını hazırlayan Roland Glaeser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Marcel Goldhammer'in hazırladığı afiş hakkında ne düşünüyorsunuz? Şüphesiz ki Atatürk'ün laikliğini tasdik eden Batılı Araplar ile Türkler bizim ilgi alanımızdaki seçmen grubu" dedi.

AfD’li politikacının bu sözü, sıklıkla Türk ve Müslüman karşıtı açıklamalar yapan partinin, Atatürk üzerinden Türk seçmen bulabilmeyi hedeflemesi olarak yorumlandı. Almanya’da yaşayan Türk toplumu afişe sert tepki gösterdi. Twitter ve diğer sosyal medya kanallarından yapılan yorumlarda, "Atatürk’ü ırkçı bir partiyle bir arada göstermek ona yapılan büyük bir hakarettir" denilirken, AfD’li adaylar kınandı.

Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Atilla Karabörklü, "Almanya’da Türk, Yahudi ve Müslüman karşıtı ırkçı AfD partisi 'Atatürk’de bizi seçerdi' diye afiş bastırmış. Atatürk olsa sizi önüne katar kovalardı" şeklinde bir yorum yaptı.

AfD zihniyetinin Almanya’da demokratik rejimi tehdit ettiğini belirten CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, "Genel seçimler öncesinde AfD adlı ırkçı partinin bir milletvekili adayı ülkemizin ve partimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi politikalarına alet etmeye tevessül etmiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı, bu partinin toplumdan dışlanması için mücadele ederdi" şeklinde bir açıklama yaptı. Kolat, afişlere karşı hukuksal adımlar atılacağını duyurdu.

