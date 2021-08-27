HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da "Atatürk de AfD’ye Oy Verirdi" Sloganına Tepki

Almanya'da "Atatürk de AfD’ye Oy Verirdi" Sloganına Tepki

27.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde Mustafa Kemel Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti Almanya için Alternatif (AfD) tarafından bir kampanyaya alet edilmesine tepkiler sürüyor

Almanya'da "Atatürk de AfD’ye Oy Verirdi" Sloganına Tepki

Almanya’da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde Mustafa Kemel Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti Almanya için Alternatif (AfD) tarafından bir kampanyaya alet edilmesine tepkiler sürüyor.

Federal Parlamento için aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank Christian Hansel tarafından hazırlanan afişlerde, söz konusu siyasetçilerle Atatürk’ün fotoğrafları yan yana yer alıyor ve hem Almanca hem de Türkçe "Atatürk de AfD’ye oy verirdi" yazıyor.

Hansel, afişlerin kendisi tarafından hazılandığını belirtirken, AfD’nin seçim tanıtım kampanyalarını hazırlayan Roland Glaeser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Marcel Goldhammer'in hazırladığı afiş hakkında ne düşünüyorsunuz? Şüphesiz ki Atatürk'ün laikliğini tasdik eden Batılı Araplar ile Türkler bizim ilgi alanımızdaki seçmen grubu" dedi.

AfD’li politikacının bu sözü, sıklıkla Türk ve Müslüman karşıtı açıklamalar yapan partinin, Atatürk üzerinden Türk seçmen bulabilmeyi hedeflemesi olarak yorumlandı. Almanya’da yaşayan Türk toplumu afişe sert tepki gösterdi. Twitter ve diğer sosyal medya kanallarından yapılan yorumlarda, "Atatürk’ü ırkçı bir partiyle bir arada göstermek ona yapılan büyük bir hakarettir" denilirken, AfD’li adaylar kınandı.

Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Atilla Karabörklü, "Almanya’da Türk, Yahudi ve Müslüman karşıtı ırkçı AfD partisi 'Atatürk’de bizi seçerdi' diye afiş bastırmış. Atatürk olsa sizi önüne katar kovalardı" şeklinde bir yorum yaptı.

AfD zihniyetinin Almanya’da demokratik rejimi tehdit ettiğini belirten CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, "Genel seçimler öncesinde AfD adlı ırkçı partinin bir milletvekili adayı ülkemizin ve partimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi politikalarına alet etmeye tevessül etmiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı, bu partinin toplumdan dışlanması için mücadele ederdi" şeklinde bir açıklama yaptı. Kolat, afişlere karşı hukuksal adımlar atılacağını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklamasıPaşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Almanya'da skandal! Tepki yağıyor

Almanya'da skandal! Tepki yağıyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Katliam gibi kaza: 6 ölü

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.