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Almanya'da Atatürk’e yönelik çirkin yayın protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:40 | Son Güncelleme

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan bir programda Atatürk'ün Hitler'e benzetilmesine ülkede yaşayan Türkler tepki gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya'da ARD televizyonunun Atatürk’e dönük çirkin yayını Almanya'daki Türkler tarafından protesto edildi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan "Unutulan Katliam- Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü" adlı haber programında Atatürk'ün Hitler'e benzetilmesine ülkede yaşayan Türkler tepki gösterdi.

"İyi Toplum Gönüllüleri Berlin Brandenburg" adlı inisiyatifin çağrısıyla yapılan protesto eylemine kentteki çeşitli sivil toplum örgüt temsilcisi yaklaşık 50 kişi katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan protesto eyleminde İstiklal Marşı da okundu.

İyi Toplum Gönüllüleri temsilcisi Metin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, ARD televizyonu ve yetkililerini kınadı.

Yılmaz, konuşmasında, "ARD'nin Mustafa Kemal Atatürk'e bulaştırmaya çalıştığı bu iftirayı protesto etmek için burada bulunuyoruz. ARD'nin tüm iddialarını reddediyor ve kendilerine iade ediyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılan vatandaşlardan Demet Kılıç da ARD'nin yaptığı haber ile Atatürk'e iftira attığını belirterek, ''Atatürk'ün iddia edildiği gibi böyle bir isteği olsaydı onda diğer illerde yaşayan diğer Alevileri de öldürme gücü yok muydu? Neden her iki Alevi'den birinin evinde Atatürk posteri var? Neden her cemevinde Atatürk'ün posteri var." diyerek tepki gösterdi.

Münih Türk Dernekler Birliği de ARD'nin Münih bürosu önünde gerçekleştirdiği protestoyla ARD'yi kınadı.

Okunan basın bildirisinde, basın özgürlüğü adı altında yanlı yayınlar yapıldığı belirtilerek, "Titel thesen temperamente adlı programın gerçeklikle bir alakası yoktur. Almanya‘da, basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu bilinmektedir. Ancak bu hak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusuna iftira atma, tarihi bilgi ve belgeye dayanmayan yalan ve yanlış haber yapma yetkisi vermemektedir. Program editörlerini, basın ilkelerini hatırlamaya ve
Alman medyasını basın ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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