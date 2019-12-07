Almanya'da Atatürk'e yönelik yapılan çirkin yayın protesto edildi

KÖLN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin yayın yapan Alman devlet televizyonu ARD, Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

Köln'ün Appellhofplatz semtindeki ARD'nin merkez stüdyoları önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, basın bildirisi okuyup, televizyonda yayınlanan belgesele tepki gösterdi.

Dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı gösteri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eylemi düzenleyen 12 dernek ve sivil toplum kuruluşu adına bildiri okuyan Alper İnci, herkesi Atatürk'e saldırı kampanyalarına karşı gerçekçi ve mantıklı olmaya çağırarak, Alman halkının sağduyusuna güvendiklerini söyledi.

İnci, "Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni Hitler diktatörlüğü ile eşitlemek, utanç verici bir iftiradır. Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir." dedi.

Atatürk’ün Nazi rejimi ile işbirliği yaptığı iddiasının, gerçekleri tamamen çarpıtan bölücü bir zihniyetin ürünü olduğunu kaydeden İnci, "Bu iddianın aksine Türkiye, Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Erich Auerbach, Bruno Taut gibi aydınları ülkesinde barındırarak özgür ve refah içinde bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bahsi geçen aydınlar ve niceleri, Nazi Almanyasının işkence, baskı, zulüm ve ölüm tehdidinden kurtulmuş, aydın fikirlerini Türkiye Cumhuriyetinde yeşertmiştir." diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri, İzmir Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

