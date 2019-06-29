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Almanya’da Avrupa Spor ve Kültür Festivali düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hamm şehrinde bulunan LippenPark’ta Türk ve Almanlara yönelik Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) düzenleniyor.

Almanya’nın Hamm şehrinde bulunan LippenPark’ta Türk ve Almanlara yönelik Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) düzenleniyor. “Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!” sloganı ile gerçekleşen festivale katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, empati kurmanın en güzel araçlarından bir tanesidir” dedi.
Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde gerçekleşen festivale aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Dr. Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Petermann’ın bulunduğu Türk ve Alman politikacıların yanı sıra Türk ve Alman ziyaretçiler açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönül dolusu selamlarını getirdiğini söyleyen Kasapoğlu, “Burada sizlerle olmaktan, birlikte olmaktan ve katkı sağlamaktan ayrı bir gurur duyuyoruz. Bugün Hamm şehri önemli bir güne imza atıyor. Hem Hamm Belediye Başkanını hemde Hamm halkını canı gönülden tebrik etmek istiyorum“ dedi.
Avrupa Spor ve Kültür Festivalinin açılış töreni vesilesiyle biraradayız diyen Kasapoğlu, “Ben festivalimizin Türk Alman toplumuna hemde gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum“ şeklinde konuştu.
Kasapoğlu, “Spor birleştirir, spor dönüştürür, spor kötülükleri önler. Bu anlamda sporcular sahada bir kardeşlik örneğini ortaya koyuyorlar. Bu tabloları el birliğiyle çoğaltacağız çünkü sporun olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, gülümseme vardır, daha az keder vardır, birlikte yaşama heyecanı vardır" ifadelerini kullandı.
Bu tür aktivitelerin birleştirici olduğunu söyleyen Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Petermann, “Bütün sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, kuruluşlara teşekkür ediyorum. Biliyorum burada başlattığımız organize iyi geçecek. Geleceğimiz için çocuklarımız için birlik ve beraberlik için bu şekilde organizelere katılın“ dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Dr. Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, “Bu festival aslında simgesel olarak iki kadim devlete şu mesajı veriyor. Bizlerin geçmişte ortak tarihi vardı, bugünde var ve gelecekte de olacak“ şeklinde ifade etti. Çam, “Tarihimizden gelen birikimle ülkemizin yönü Avrupadır. Dolayısıyla muhabbetimiz, dostluğumuz Avrupa Birliğiyle ve Almanya iledir. Bunun içinde bugüne kadar devletimiz 11 uyum yasasını çıkarttı ve Avrupa ile yakınlaşmanın gereği olan bütün süreçleri adım adım gerçekleştirdi“ dedi.
Törende Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke de birer konuşma yaptı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk ve Almanların tanınmış futbolculardan oluşan karma takımların yaptığı dostluk maçında, başlama vuruşu yaptı. Ünlü oyuncuların yer aldığı futbol karşılaşmasında kaleyi Rüştü Rençber korurken, Hamit Altıntop, Ümit Karan, Tümer Metin, Tuncay Yıldırım, Yıldıray Baştürk gibi milli formayı giymiş bir çok oyuncu top koşturdu.
Avrupa ve Almanya’dan on binlerce ziyaretçinin katılması beklenen festival kapsamında sportif etkinlikler, eğlenceye yönelik aktiviteler ve iki kültürü tanıtıcı kültürel faaliyetler düzenleniyor.
Futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarının yanı sıra milli ve geleneksel güreş, okçuluk yarışmaları, Türk - Alman sporcular tarafından ortaklaşa sergileniyor. Etkinlikte açık hava konserleri ve halk oyunlarında yer alıyor. Ülkelere özgü geleneksel yemeklerin sergilendiği festivalde, el sanatlarını tanıtan stantlar da açılmış.
Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda ünlü sporcu ve sanatçının da katıldığı festivalde, mini golf, tenis, badmington, kaykay, tırmanma parkurları, masa tenisi, frizbi atışları, E-spor, zeka oyunları gibi çok sayıda sportif karşılaşma gerçekleştiriliyor.

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