Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı

KÖLN (AA) - Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Avrupa'daki bazı aşırı sağ partilerin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ortak stratejilerini İslam, göçmen ve Türkiye karşıtlığı üzerine belirlediklerini duyuyoruz. Avrupa Müslümanları olarak bu gelişmelerden endişe taşıyoruz." dedi.

ATİB Genel Merkezince, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftar programına Genel Başkan Yıldırım, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, sivil toplum kuruluşu başkanları ile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşayan Müslümanların, irili ufaklı 2 bin 500 civarında camisi bulunduğunu, bu camilerin birçoğunun sadece ibadet mekanı olmadığını, her yaştan Müslümana yararlı ve farklı hizmetler sunduğunu söyledi.

Zaman zaman Alman medyasında camilerin varlığından duyulan rahatsızlıkları gördükçe üzüldüğünü belirten Yıldırım, "Halbuki camiler insana manevi huzur veren, barış, saygı, sevgi ve hoşgörü telkin eden kutsal mekanlardır. Caminin varlığından değil, aslında yokluğundan endişe edilmelidir. Çünkü caminin olduğu yerde huzur, olmadığı yerde ise kargaşa ve huzursuzluk vardır." diye konuştu.