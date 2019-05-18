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Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım: - "Avrupa'daki bazı aşırı sağ partilerin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ortak stratejilerini İslam, göçmen ve Türkiye karşıtlığı üzerine belirlediklerini duyuyoruz. Avrupa Müslümanları olarak bu gelişmelerden endişe taşıyoruz"

Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı

KÖLN (AA) - Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Avrupa'daki bazı aşırı sağ partilerin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ortak stratejilerini İslam, göçmen ve Türkiye karşıtlığı üzerine belirlediklerini duyuyoruz. Avrupa Müslümanları olarak bu gelişmelerden endişe taşıyoruz." dedi.

ATİB Genel Merkezince, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftar programına Genel Başkan Yıldırım, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, sivil toplum kuruluşu başkanları ile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşayan Müslümanların, irili ufaklı 2 bin 500 civarında camisi bulunduğunu, bu camilerin birçoğunun sadece ibadet mekanı olmadığını, her yaştan Müslümana yararlı ve farklı hizmetler sunduğunu söyledi.

Zaman zaman Alman medyasında camilerin varlığından duyulan rahatsızlıkları gördükçe üzüldüğünü belirten Yıldırım, "Halbuki camiler insana manevi huzur veren, barış, saygı, sevgi ve hoşgörü telkin eden kutsal mekanlardır. Caminin varlığından değil, aslında yokluğundan endişe edilmelidir. Çünkü caminin olduğu yerde huzur, olmadığı yerde ise kargaşa ve huzursuzluk vardır." diye konuştu.

Yıldırım, Almanya'da İslam karşıtlarının parti kurup meclise girdiğini belirterek, "Şimdi biz, gerektiğinde Müslümanlara kilisenin kapılarını açan o Almanya'yı özlüyoruz. Biz yine aynı Müslüman Türkleriz, ya sen? Sana ne oldu Almanya?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunda 26 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere katılım çağrısı yapan Yıldırım, "Avrupa'daki bazı aşırı sağ partilerin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ortak stratejilerini İslam, göçmen ve Türkiye karşıtlığı üzerine belirlediklerini duyuyoruz. Avrupa Müslümanları olarak bu gelişmelerden endişe taşıyoruz. İnşallah ümit ediyoruz ki bu seçimlerde sağduyu galip gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Köln Başkonsolosu Erciyes ise Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun artık Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Erciyes, "Bize karşı ayrımcılık, ırkçılık yapanlara karşı daha güçlü şekilde durmamız gerekiyor. Bunlara karşı dik durursak, hoşgörü ve yardımlaşmayı ön plana çıkarırsak ramazanın gerçek anlamda amacına ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Almanya'da Avrupa Türk islam Birliği iftarı

Almanya'da Avrupa Türk islam Birliği iftarı

Almanya'da Avrupa Türk islam Birliği iftarı

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Anahtar Kelimeler:
ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)

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