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Almanya'da "Avrupa Türk Medya Zirvesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

Almanya'da "Avrupa Türk Medya Zirvesi"

Almanya'da "Avrupa Türk Medya Zirvesi"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Essen kentinde Avrupa Türk Basın Yayın Gazeteciler Birliği (ATBYGB) tarafından "Avrupa Türk Medya Zirvesi" düzenlendi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gazetecilerin katıldığı toplantıda, Avrupa'da yayın yapan Türk medya kuruluşları ve medya mensuplarının sorunları tartışıldı.

ATBYGB Başkanı Alipaşa Akbaş, zirveyi düzenlemekteki amaçlarının Avrupa'da zor şartlarda görev yapan Türk basın mensuplarının sorunlarını gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Akbaş, "Amacımız, Avrupa Türklerinin sesini daha iyi duyurmak. Avrupa'daki yerel Türk medyasının nasıl güçleneceği ve sorunların çözümünü için muhataplarını bizzat bir araya getirmek istedik. Göçmen kökenli Türkleri onore ederek, örnek teşkil eden başarılı kişilerin artmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Zirvede ayrıca Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Volkan Baran ile çeşitli Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen etkinliğin sonunda, gazetecilere ve alanlarında başarılı olan kişilere ödüller verildi.

Almanya'da

Almanya'da

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Avrupa Türk Medya Zirvesi

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