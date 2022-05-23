Almanya'da aylık 9 euroya toplu taşıma bileti satışta

Biletler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak ve uygulama üç ay sürecek.Almanya'da bir süredir merakla beklenen 9 euroluk aylık toplu taşıma biletleri satışa çıktı. Biletleri, bugünden itibaren Alman demiryolları Deutsche Bahn ile buna bağlı uygulamalar ile bilet satış noktalarından satın almanın mümkün olduğu bildirildi. Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada şu ana kadar dijital kanallar üzerinden 50 bin adet bilet satıldığı, oluşan yoğun talep nedeniyle sitenin zaman zaman devre dışı kaldığı belirtildi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından yükselen enerji fiyatlarına karşı vatandaşları desteklemek için hazırlanan paket kapsamında yürürlüğe konulan biletler Haziran ayından itibaren üç ay süresince yürürlükte kalacak. Ülke genelinde geçerli olan biletlerle, otobüs, tramvay ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak mümkün olacak. Hızlı trenler (ICE,EC) ise uygulamanın dışında bırakıldı.

Federal hükümet, 9 euroluk bilet uygulaması ile vatandaşlara ekonomik destek sağlamanın yanı sıra demiryolları ile seyahatin de özendirilmesini amaçlıyor. 9 euroluk bilet ile normal bilet fiyatları arasındaki maliyet farkını sübvanse eden hükümet, bu teşvik paketi için 2,5 milyar euroluk bir bütçe ayırmıştı.

Akaryakıtta vergi indirimi

Federal hükümet, yükselen enerji fiyatlarından vatandaşların daha az etkilenmesini sağlamak için akaryakıtta fiyatlarının indirilmesi üzerinde de uzlaştı. Federal hükümetin hazırladığı yasa doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren akaryakıttan alınan vergi üç ay süreyle Avrupa hukukunun öngördüğü asgari seviyeye çekilecek. Vergi indirimi sayesinde, benzinin litre fiyatının 30 cent, dizel yakıtların ise litre başına 14 cent ucuzlaması bekleniyor. İndirimlerin vergi gelirlerinde 3 milyar 150 milyon euroluk bir azalmaya yol açacağı tahmin ediliyor.

İndirimin yürürlüğe gireceği 1 Haziran'da benzinliklerin önünde kuyruklar oluşması beklenirken yoğun talepten ötürü benzin arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Otomobil derneği Autmoibilclub'den yapılan açıklamada, sürücülere ay başında "depoda yeterli yakıta sahip olma" tavsiyesinde bulunuldu.

dpa,AFP/BÖ,SSB

