HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da aylık 9 euroya toplu taşıma bileti satışta

Almanya'da aylık 9 euroya toplu taşıma bileti satışta

23.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşları ekonomik olarak desteklemek için yürürlüğe konulan 9 euroluk biletler satışa çıktı.

Almanya'da aylık 9 euroya toplu taşıma bileti satışta

Biletler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak ve uygulama üç ay sürecek.Almanya'da bir süredir merakla beklenen 9 euroluk aylık toplu taşıma biletleri satışa çıktı. Biletleri, bugünden itibaren Alman demiryolları Deutsche Bahn ile buna bağlı uygulamalar ile bilet satış noktalarından satın almanın mümkün olduğu bildirildi. Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada şu ana kadar dijital kanallar üzerinden 50 bin adet bilet satıldığı, oluşan yoğun talep nedeniyle sitenin zaman zaman devre dışı kaldığı belirtildi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından yükselen enerji fiyatlarına karşı vatandaşları desteklemek için hazırlanan paket kapsamında yürürlüğe konulan biletler Haziran ayından itibaren üç ay süresince yürürlükte kalacak. Ülke genelinde geçerli olan biletlerle, otobüs, tramvay ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak mümkün olacak. Hızlı trenler (ICE,EC) ise uygulamanın dışında bırakıldı.

Federal hükümet, 9 euroluk bilet uygulaması ile vatandaşlara ekonomik destek sağlamanın yanı sıra demiryolları ile seyahatin de özendirilmesini amaçlıyor. 9 euroluk bilet ile normal bilet fiyatları arasındaki maliyet farkını sübvanse eden hükümet, bu teşvik paketi için 2,5 milyar euroluk bir bütçe ayırmıştı.

Akaryakıtta vergi indirimi

Federal hükümet, yükselen enerji fiyatlarından vatandaşların daha az etkilenmesini sağlamak için akaryakıtta fiyatlarının indirilmesi üzerinde de uzlaştı. Federal hükümetin hazırladığı yasa doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren akaryakıttan alınan vergi üç ay süreyle Avrupa hukukunun öngördüğü asgari seviyeye çekilecek. Vergi indirimi sayesinde, benzinin litre fiyatının 30 cent, dizel yakıtların ise litre başına 14 cent ucuzlaması bekleniyor. İndirimlerin vergi gelirlerinde 3 milyar 150 milyon euroluk bir azalmaya yol açacağı tahmin ediliyor.

İndirimin yürürlüğe gireceği 1 Haziran'da benzinliklerin önünde kuyruklar oluşması beklenirken yoğun talepten ötürü benzin arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Otomobil derneği Autmoibilclub'den yapılan açıklamada, sürücülere ay başında "depoda yeterli yakıta sahip olma" tavsiyesinde bulunuldu.

dpa,AFP/BÖ,SSB

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'li Belediye Başkanı'nın acı günü! 11 yaşındaki kızı...MHP'li Belediye Başkanı'nın acı günü! 11 yaşındaki kızı...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

İlginizi Çekebilir

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Şimdi servet kazanıyor! “Göğüs ameliyatını annem ödedi”

Şimdi servet kazanıyor! “Göğüs ameliyatını annem ödedi”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.