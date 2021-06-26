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Almanya'da Aynı Kasabada 5 Yılda İkinci Bıçaklı Saldırı

26.06.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Wuerzburg kasabasında yaşanan bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü 5 kişi de ağır yaralandı. Saldırganın son dönemde psikiyatri tedavisi gören 24 yaşındaki Somalili bir göçmen olduğu açıklandı

Almanya'da Aynı Kasabada 5 Yılda İkinci Bıçaklı Saldırı

Almanya’da Wuerzburg kasabasında yaşanan bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü 5 kişi de ağır yaralandı. Saldırganın son dönemde psikiyatri tedavisi gören 24 yaşındaki Somalili bir göçmen olduğu açıklandı.

Olayın ardından polis saldırgana ateş açarak yaraladı ve gözaltına aldı. Yaralı saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından açıklama yapan Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, bıçaklı saldırı neticesinde 3 kişinin öldüğünü 5 kişinin de ağır yaralandığını ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Herrmann, saldırganın Somali’deki iç savaş nedeniyle Almanya’nın göç hakkı verdiği kişilerden biri olarak 2015 yılında ülkeye gelen Somalili bir genç olduğunu söyledi. Bu kişinin psikolojik durumunun iyi olmadığının tespit edilmesi üzerine birkaç gün önce tedavi altına alındığı bilgisini de verdi.

Olaya tanık olan bir kişi TV kanalına verdiği röportajda saldırganın olay anında “Allahu ekber” diye bağırdığını söyledi. Herrmann, bunun saldırının motivasyonuna dair fikir verdiğini soruşturmanın bu yönde devam edeceğini söyledi.

Polis yetkilileri saldırganın kimseden yardım aldığına dair bir işarete rastlamadıklarını açıkladı.

Frankfurt şehrinin 100 km güneydoğusunda yer alan 130 bin kişinin yaşadığı Wuerzburg kasabası, 5 yıl önce de benzer şekilde bir bıçaklı saldırıya sahne olmuştu. O olayda da 17 yaşındaki bir Pakistanlı ikisi ağır 5 kişiyi yaralamıştı.

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