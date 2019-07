Almanya'da Azalan Nüfus Siyasetçileri Telaşlandırıyor

Almanya’da hızla azalan nüfus, siyasetçileri ve konunun uzmanlarını iyiden iyiye telaşlandırmaya başladı. Yapılan tahminlere göre, Almanya’nın nüfusu 2050 yılına kadar bir yandan 5 milyonluk bir azalmayla 80 milyondan 75 milyona gerileyecek. Bir yandan da halkın yüzde 50’si 50 yaşın üzerinde olacak.

Hükümet, nüfusun azalmasına bağlı, giderek büyüyen özellikle kalifiye eleman açığını biraz olsun kapatabilmek için bundan bir süre önce yeni yabancılar yasasını yürürlüğe aldı. AB dışından da iş arayanların Almanya’ya gelmesine ve istihdama dahil olmarına olanak sağlayan yeni yasayla işçi açığının kapatılmasının yanısıra, emeklilik sisteminin istikrara kavuşturulması hedefleniyor.

Nüfusun azalmasının başlıca nedeni, çocuk sayısının giderek azalması. Yapılan araştırmalara göre, Almanya´da her beş kadından ve her dört erkekten biri kesinlikle çocuk sahibi olmak istemiyor. Uzmanlar nüfustaki dengenin bozulmaması için, doğurma olanağı olan her Alman kadının en az iki çocuk sahibi olması gerektiğini belirtiyor. Ancak ülkede eğitim ve meslek edinme çok uzun zaman aldığı için çok sayıda kadın çocuk sahibi olmayı ikinci plana atıyor.