Almanya'da Başbakan Merkel'in Sözcüsünün Ekibinde Mısırlı Casus Soruşturması

Federal Savcılık şüpheliyle ilgili başlatılan soruşturmanın hâlâ sürdüğünü doğrularken "Federal Basın Dairesi’nde görevli kişinin bir yabancı istihbarat örgütü adına casusluk yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştır" denildi. Konuyla ilgili basına sızan bilgilerde, casusluk zanlısının orta derece bir yetkiyle görev yapmasına rağmen, hassas konu ve dosyalara ulaşabildiği ve buradan elde ettiği bilgileri Mısır istihbaratıyla paylaştığı öne sürüldü.

Almanya’da Federal Basın Dairesi’nde görevli bir kişinin casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Doğrudan Başbakan Angela Merkel’e bağlı olan Federal Basın Dairesi’nde çalışan söz konusu kişinin, gizli faaliyetlerinin geçen yıl aralık ayında tespit edildiği ve hemen görevinden uzaklaştırılarak, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Federal Basın Dairesi’ne yakın kaynaklardan sızan bilgilerde, dairede ajanlık yapan çalışanın, Berlin’de akredite Mısırlı gazeteciler ve Başbakanlıkta temaslarda bulunan Mısırlı muhaliflerle ilgili bilgileri istihbarat örgütlerine aktardığı tahmini yapılıyor. Federal Savcılık’tan bir yetkili, soruşturma sonrasında, zanlıyla ilgili suçlamaların doğru çıkması halinde, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağını duyurdu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporunda, Mısır Genel İstihbarat Dairesi ve Genel Anayurt Güvenliği Dairesi adlı iki istihbarat kurumunun son yıllarda Almanya’da geniş bir casus ağı oluşturduğu, Devlet Başkanı Sisi’ye muhalif etkinlikler ve kişilerin yanısıra, Almanya’da sürgünde yaşayan Müslüman Kardeşler adlı grubun üyeleri hakkında bilgi toplandığı değerlendirilmesi yapılmıştı.

Başbakanlık Binası’na misafir getiren Alman milletvekillerinin protokol işlemleriyle ilgilenen söz konusu kişinin, Mısır’daki hangi istihbarat örgütü adına casusluk yaptığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Federal Basın Dairesi’yse olayla ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu. Dairenin her hafta Cuma günü yapılan basın toplantısına Federal Basın Dairesi Şefi ve Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert’in katılmaması dikkat çekerken, bir başka sözcü konuyla ilgili gelen soruları yanıtlamayarak, "Ne soruşturmayla ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılacak" dedi.

Almanya’yla Mısır arasındaki ilişkiler son yıllarda sıklıkla eleştirilere neden oldu. Mısır'da darbe yaparak Muhammed Mursi'nin yerine geçen Abdulfettah el Sisi, geçen yıl kasım ayında Berlin’de Başbakan Angela Merkel tarafından kırmızı halıda karşılanmış, iki liderin samimi tavırları dikkat çekmişti.

Almanya, Mısır'a silah satışını son yıllarda üç katına çıkardı. 2016’da Almaya'dan 298 milyonEuro değerinde silah alan Mısır, 2019’da 802 milyon Euro değerinde silah aldı. Mısır, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan ve İran destekli Husi milislerine karşı savaşan uluslararası koalisyonda da yer alıyor. Federal hükümetin koalisyon protokolünde, Yemen savaşına katılan taraflara silah satışına onay verilmemesi öngörülüyordu.

