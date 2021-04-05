Almanya'da Başbakanlık Binasının Genişletilmesi Planına Tepki

Almanya Başbakanlık Binası’nın rekor bir bütçe ile genişletilerek büyüklüğünün iki katına çıkarılması kararına tepkiler artıyor. Ülkenin en etkin lobi gruplarından Alman Vergi Mükellefleri Federasyonu Başkanı Reiner Holznagel, Berlin’in merkezindeki binanın genişletilmesi planını "şatafat ve lüks merakı" olarak tanımlayarak, söz konusu planın işlevsel olarak bir gerekçesi bulunmadığını öne sürdü. Federal Parlamento’nun devreye girerek inşaatı durdurmasını talep eden Holznagel, binanın genişletilmesinin "özellikle Corona krizinin ortasında, birçok vatandaşın işini kaybetme endişesi yaşadığı bir dönemde yanlış bir sinyal olduğunu düşünüyorum" dedi. Hristiyan Demokrat Parti CDU’dan ayrılarak, "Team Todenhöfer" adıyla yeni bir parti kuran tanınmış politikacı Jürgen Todenhöfer de başbakanlığın daha da büyütülecek olmasına tepki gösterdi. Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin inşası süresinde Almanya’dan çok sert eleştiriler geldiğini hatırlatan Todenhöfer, "Şimdi Almanya’nın başkentinde Ankara’daki Külliye’den 10 dönüm daha büyük bir bina oluşacak. Bu Almanya‘nın siyasetindeki çelişkileri kanıtlıyor" diyerek, planın durdurulmasını talep etti.

Liberal FDP partisinin bütçe politikaları sözcüsü Otto Fricke ise Federal Meclis’e önerge vererek, binaya ek inşaatın başlamasının en az bir yıl ertelenmesini isteyeceklerini duyurdu. Daha önce bir açıklama yapan Federal Sayıştay, binanın genişletilmesi inşaatının maliyetinin 485 milyon euro olarak tanımlandığını, ancak yüksek maliyet risklerini hesaplayan bağımsız uzmanların 600 milyon eurodan yola çıktıklarını belirterek, Başbakanlığın bu rekor orandaki harcama konusunda yazılı gerekçeyi göndermesini talep etmişti. "Başkanlık sistemini hatırlatan yeni bir merkezi yönetim tarzının habercisi" Alman medyasında çıkan yorumlardaysa genişletme planının maliyetinin yanısıra konunun siyasi boyutuna dikkat çekiliyor. Alman demokrasisinin parlamento ile başbakanlık arasında geçmişte hassas bir dengeye sahip olduğu, ancak Angela Merkel döneminde başbakanlık kurumunun giderek güçlendiği ve meclisten bağımsız hareket etme eğilimi gözlemlendiği belirtiliyor. Merkel’in Avrupa politikaları konusunda Dışişleri Bakanı Maas’tan bağımsız hareket etmesi, Corona konusunda alınan kararlarda ise Federal Meclis’in neredeyse tümüyle devre dışı bırakılması, ince siyasi dengeleri sarsacak bir gidişat olarak niteleniyor ve Başbakanlık Binası’nın genişletilmesi "başkanlık sistemini hatırlatan yeni bir merkezi yönetim tarzının habercisi" olarak tanımlanıyor.