Almanya'da başörtülü kadına saldırı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin'de başörtülü kadının yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildiği bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki başörtülü kadının, Friedrichshagen semtinde yolun karşısına geçerken bir kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada saldırganın başörtülü kadının karnına ayağıyla vurduktan sonra kaçtığı ve hakaret edip etmediğinin bilinmediği, saldırının başörtüsü nedeniyle yapıldığının düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kadının saldırı yüzünden karın ağrılarından şikayet ettiği belirtildi.

- Mülteci yurduna kurusıkı tabancayla ateş açıldı

Thüringen eyaletindeki Obermehler bölgesinde de mülteci yurduna kimliği belirsiz kişilerce kurusıkı tabancayla ateş açıldığı bildirildi.

Thüringen polisinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah araçla mülteci yurdunun önüne gelen ve kurusıkı tabancayla ateş eden saldırganlar ırkçı sloganlar attı.

Olay sırasında mülteci yurdunun dışında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

