HABER

Almanya'da başörtülü kadına saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Berlin'de başörtülü bir kadın ırkçı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise başvurdu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de başörtülü bir kadının ırkçı saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurarak şikayetçi olduğu bildirildi.

Berlin polisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, başörtülü kadının, 9 Nisan'da tramvayla Alexander Platz istikametine giderken bir kişi tarafından kendisine hakaret edildiği ve ardından fiili saldırıda bulunulduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kadının ifadesinde söz konusu hakaretler nedeniyle trenden indiğini ancak aşırı sağcı kişinin kendisini takip ederek birçok kez "Hitler selamı" verdiğini ve ardından önüne geçip tekmeyle saldırdığını söylediği kaydedildi.

Çevredeki bir kişinin yardımıyla kendine gelen başörtülü kadının doktora gittiği ve kolunda kırık oluştuğunun tespit edildiği vurgulandı.

Şikayetin ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kazada ölen çocukluk arkadaşları toprağa verildiKazada ölen çocukluk arkadaşları toprağa verildi
'Turistin yüzde 10'u Edirne'yi tercih ediyor''Turistin yüzde 10'u Edirne'yi tercih ediyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.