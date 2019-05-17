Almanya'da başörtüsü tartışması

BERLİN (AA) - Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasanın kabul edilmesinin ardından Almanya'da da bu yönde bir tartışma başladı.

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kız çocuklarının başörtüsü takmasının "saçma olduğunu" ve Müslümanların çoğunun da böyle düşündüğünü savunarak, "Kız çocuklarını buna karşı korunması için velilerle görüşmekten yasağa varıncaya kadar tüm tedbirler incelenmeli." ifadesini kullandı.

Schleswig-Holstein eyaletinin Eğitim Bakanı Karin Prien de kız çocuklarının başörtüsüz büyümesi gerektiğini savunarak, cinsiyet eşitliğinin devletin yerine getireceği temel bir hak olduğunu ve bunun müzakere edilemeyeceğini belirtti.

Prien, okulların bu değerleri vurgulayarak öğrencilere aktarması gerektiğini, ancak başörtüsü yasağı tartışmasının buna katkı sağlayıp sağlamadığına kuşkuyla baktığına vurgu yaparak, "Bu tartışma (göçmenlerin) daha iyi uyum sağlamasına hizmet etmez ve istenmeyen dayanışmalara yol açar." değerlendirmesinde bulundu.