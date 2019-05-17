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Almanya'da başörtüsü tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Alman kamuoyu, Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağını tartışıyor - Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz: - "Kız çocuklarının buna karşı korunması için velilerle görüşmekten yasağa varıncaya kadar tüm tedbirler incelenmeli" - Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici: - "Bu tartışma, Almanya'daki siyasetçilerin Müslümanlara karşı siyaset yaparak böylece gündeme gelmek istediğini gösteriyor"

BERLİN (AA) - Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasanın kabul edilmesinin ardından Almanya'da da bu yönde bir tartışma başladı.

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kız çocuklarının başörtüsü takmasının "saçma olduğunu" ve Müslümanların çoğunun da böyle düşündüğünü savunarak, "Kız çocuklarını buna karşı korunması için velilerle görüşmekten yasağa varıncaya kadar tüm tedbirler incelenmeli." ifadesini kullandı.

Schleswig-Holstein eyaletinin Eğitim Bakanı Karin Prien de kız çocuklarının başörtüsüz büyümesi gerektiğini savunarak, cinsiyet eşitliğinin devletin yerine getireceği temel bir hak olduğunu ve bunun müzakere edilemeyeceğini belirtti.

Prien, okulların bu değerleri vurgulayarak öğrencilere aktarması gerektiğini, ancak başörtüsü yasağı tartışmasının buna katkı sağlayıp sağlamadığına kuşkuyla baktığına vurgu yaparak, "Bu tartışma (göçmenlerin) daha iyi uyum sağlamasına hizmet etmez ve istenmeyen dayanışmalara yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Thüringen eyaletinin Eğitim Bakanı Helmut Holter de Weimar kentinde yaptığı açıklamada, Müslümanlara kendi dinlerini herkese gösterme ve yaşama imkanı vermek gerektiğinin altını çizerek, başörtüsü yasağına karşı olduğunu belirtti.

Holter, "Birinin başörtüsü takıp takmadığından bağımsız olarak anayasadaki temel değerleri ve demokratik hümanist bir şekilde bir arada yaşamayı vurgulamak daha önemlidir." şeklinde konuştu

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da böyle bir tartışma başlatılmasının gereksiz ve anlamsız olduğunu belirtti.

Kesici, ilkokullarda başörtüsü yasağına ilişkin tartışmayı ayrımcı ve yaralayıcı bulduğunu vurguladı.

"Bu tartışma Almanya'daki siyasetçilerin Müslümanlara karşı siyaset yaparak böylece gündeme gelmeyi amaçladıklarını gösteriyor." diyen Kesici, bu tartışmanın Alman okullarında Müslüman öğrencilerle öğretmenler arasında sorun yaratacağını sözlerine ekledi.

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