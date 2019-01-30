Almanya’da Başörtüsü Tartışması Yeniden Alevlendi 

Söz konusu davaya neden olan olay, hamilelik döneminden sonra kozmetik ürünleri satan mağazadaki işyerine dönen başörtülü bir kadının işveren tarafından işten çıkarılması. Müslüman kasiyerin Nürnberg Eyalet İş Mahkemesi’nde 2016 yılında açtığı davada haklı bulunmasının ardından, işveren temyize giderek, en yüksek mahkeme olan Federal İş Mahkemesi’ne başvurdu. İşveren tarafı, sorunun başörtüsünü hedeflemediğini, belirli bir din ve inanç grubuna yönelik olmadığını savunarak, dini görüşleri çağrıştıracak kıyafetlerin işyerinin tarafsızlığı ilkesini ihlal anlamına geleceğini ifade etmişti.

Sözcü, Adalet Divanı’nın kararının açıklanmasının bir buçuk yılı bulabileceğini, o döneme dek başörtülü kadınla ilgili çalışma yasağının geçerliliğini koruyacağını da duyurdu.

Erfurt’ta görülen davadan sonra açıklama yapan mahkeme heyeti sözcüsü, Avrupa Birliği hukukunu ilgilendiren konularda Avrupa Adalet Divanı’nın son sözü söyleyen kurum olduğunu hatırlatarak, Lüksemburg merkezli mahkemenin tüm üye ülkeleri bağlayıcı bir karar almasının doğru olacağını belirtti.

Avrupa Adalet Mahkemesi, 2017’de Belçika’da yaşanan benzer içerikli bir davayla ilişkili, işverenin işyerinde başörtüsünü yasaklayabileceğine, eğer işyerinde dünya görüşüne ilişkin semboller yasaklanmışsa ve bunun da gerekçeleri açık ve net belirtiliyorsa başörtüsü takılmasına izin verilmeyebileceğine hükmetti.

Almanya’da başörtüsü ve türban sıklıkla gündeme gelen ve mahkemelerde ele alınan bir konu. Hessen Eyalet Parlametosu milletvekili İsmail Tipi, meselenin yıllardır sürüncemede bırakılarak, kanuni bir zemine oturtulmamasını eleştiriyor ve radikal gruplar tarafından suistimal edildiğini belirtiyor.

Başörtüsü yasağı, 15 yıl önce Müslüman bir kadın öğretmenin işvereni okulun yasağına rağmen, ders verirken başörtüsü takmakta ısrar etmesi ve konuyu Alman Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasıyla gündeme geldi. Mahkeme başörtüsü yasağını mümkün bularak, okullarda öğretmen olarak çalışanların başörtülü ve türbanlı çalışamayacağını açıklamasından sonra eyaletler okul yasasında başörtüsü yasağı getirdi.