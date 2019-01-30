Almanya'da başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildi

Almanya'da Federal İş Mahkemesi’nde Çarşamba günü başörtülü olduğu gerekçesiyle müşteriler ile temas kuracak şekilde çalışmasına izin verilmeyen Müslüman bir kadının durumuna ilişkin dava görüldü. İş hukuku konusunda Almanya’nın en yüksek mahkemesi olan Federal İş Mahkemesi, dosyayı Lüksemberg’daki Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti.

Erfurt'taki mahkeme, Avrupa Adalet Divanı’ndan yanıt gelene kadar kararın ertelenmesine hükmetti. Böylelikle, dava şirketlerin müşterilere tarafsız görünmek için çalışanların temel haklarına müdahale edip edemeyeceği konusunda emsal teşkil edecek.

Mahkeme Başkanı Yargıç Inken Gallner, davada özetle şirketlerin özgürlüğü ile din özgürlüğünün karşı karşıya geldiğine işaret etti. Davada, özel sektör işverenlerinin, çalışanlarına talimat vererek, siyasi görüş veya dini inançlarını ortaya koyacak sembolleri iş yerinde taşımalarını yasaklama haklarının bulunup bulunmadığı sorusunun hükme bağlanması bekleniyordu.

Neden dava açıldı?

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan 35 yaşındaki Çiğdem K., annelik izninin ardından 2002 yılında çalışmaya başladığı kozmetik ürünler zinciri Müller’deki işine geri dönmek istemişti. Ancak başörtüsü takmaya başladığı için müşterilere danışmanlık yapmasına veya kasada çalışmasına izin verilmemişti. 2016’da K.’dan başını açarak işe gelmesini isteyen işveren, buna gerekçe olarak da yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı şirkette geçerli olan kıyafet yönetmeliğini göstermişti.