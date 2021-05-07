Almanya'da başörtüyü içeren düzenlemeye Ankara'dan tepki

Almanya'da kabul edilen Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun'a Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada "Bu düzenlemenin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir" denildi.

Dışişleri açıklamasında bugün Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edilerek yasalaşan kanunla "devlet memurlarının dini inançlarını veya dünya görüşlerini çağrıştıran dış görünümlerini sınırlama yetkisi"nin ilgili Bakanlıklara ve idarelere verildiği belirtildi.

"Sözkonusu kanuni düzenlemenin, Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan ve aceleyle hazırlanmış olması haklı tepkilere yol açmıştır" denilen açıklamada "Bu düzenlemenin, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir" ifadelerine yer verildi.