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  4. Almanya'da başörtüyü içeren düzenlemeye Ankara'dan tepki

Almanya'da başörtüyü içeren düzenlemeye Ankara'dan tepki

07.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da kabul edilen Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun'a Türkiye’den tepki geldi.

Almanya'da kabul edilen Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun'a Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada "Bu düzenlemenin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir" denildi.

Dışişleri açıklamasında bugün Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edilerek yasalaşan kanunla "devlet memurlarının dini inançlarını veya dünya görüşlerini çağrıştıran dış görünümlerini sınırlama yetkisi"nin ilgili Bakanlıklara ve idarelere verildiği belirtildi.

"Sözkonusu kanuni düzenlemenin, Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan ve aceleyle hazırlanmış olması haklı tepkilere yol açmıştır" denilen açıklamada "Bu düzenlemenin, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başörtüsü, kipa ve haç taşınması engellenebilecek

Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun memurların görev sırasında dövme, piercing, sakal ya da diğer süs eşyalarını ne ölçüde taşımalarına izin verileceğini düzenliyor. Kanunda "kadın ya da erkek memurun görevini tarafsız bir biçimde ifa edeceğine olan güveni, objektif bir biçimde kısıtlamaya uygun olması halinde" dini işaretlerin taşınmasının kısıtlanabileceği ya da engellenebileceği belirtiliyor.

Kısıtlamaya gerekçe olarak da devletin tarafsızlık ilkesine atıfta bulunuluyor. Kanun metninde örnek olarak da başörtüsü, kipa ve haç veriliyor.

Yasa 22 Nisan tarihinde Federal Meclis genel kurulunda tartışma yapılmadan hükümeti oluşturan partiler (CDU/CSU ve SPD) ile sağ popülist Almanya için Alternatif partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi yasayı eleştirerek bunun ülkedeki Müslümanlara yanlış bir mesaj verdiğini açıklamıştı. İnternet üzerinden de yasanın geçmemesi için imza kampanyaları düzenlenmişti.

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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