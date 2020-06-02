Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi

Bremerhaven'da da aileler içinde 11 yeni vaka tespit edildi.Almanya'nın Göttingen kentinde Ramazan bayramı kutlamaları sonrasında koronavirüs vakalarının sayısında patlama yaşandı. Göttingen Belediye Başkanı Rolf-Georg Köhler, 80 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, vakalardaki patlamanın kentin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesinde yoğunlaştığını açıkladı.

Bu bölgede çok sayıda kalabalık ailenin yaşadığını ve vakalardaki patlamanın bu ailelerden kaynaklandığını belirten Köhler, "Şeker Bayramı" sırasında 23 Mayıs tarihinde hijyen ve fiziksel mesafe kuralları ihlallerinin yaşandığını kaydetti. Bu ihlallerin camilerde değil, özel aile buluşmalarında yaşandığını da vurgulayan Köhler, kent dışından misafirlerin de kutlamalara katıldığı bilgisini verdi.

Kent ve civarındaki bölgelerde 230, Aşağı Saksonya eyaletindeki diğer bölgeler ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise toplam 140 kişi karantina altına alındı.

24'ü çocuk

Koronavirüse yakalananların arasında 24 de çocuk bulunduğunu belirten Belediye Başkanı bu nedenle kent ve civar bölgelerdeki bazı okullar ile dört çocuk yuvasınının bu hafta kapalı kalacağını, ardından iki haftalık maske zorunluluğu getirileceğini bildirdi. Köhler, vakaların patlak verdiği yerleşim yerinde oturan 700 kişinin test edileceğini de açıkladı.