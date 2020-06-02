HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi

Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi

02.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Göttingen kentinde aileler arası bayram kutlamaları nedeniyle 80 kişi koronavirüse yakalandı, 370 kişi karantinaya alındı.

Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi

Bremerhaven'da da aileler içinde 11 yeni vaka tespit edildi.Almanya'nın Göttingen kentinde Ramazan bayramı kutlamaları sonrasında koronavirüs vakalarının sayısında patlama yaşandı. Göttingen Belediye Başkanı Rolf-Georg Köhler, 80 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, vakalardaki patlamanın kentin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesinde yoğunlaştığını açıkladı.

Bu bölgede çok sayıda kalabalık ailenin yaşadığını ve vakalardaki patlamanın bu ailelerden kaynaklandığını belirten Köhler, "Şeker Bayramı" sırasında 23 Mayıs tarihinde hijyen ve fiziksel mesafe kuralları ihlallerinin yaşandığını kaydetti. Bu ihlallerin camilerde değil, özel aile buluşmalarında yaşandığını da vurgulayan Köhler, kent dışından misafirlerin de kutlamalara katıldığı bilgisini verdi.

Kent ve civarındaki bölgelerde 230, Aşağı Saksonya eyaletindeki diğer bölgeler ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise toplam 140 kişi karantina altına alındı.

24'ü çocuk

Koronavirüse yakalananların arasında 24 de çocuk bulunduğunu belirten Belediye Başkanı bu nedenle kent ve civar bölgelerdeki bazı okullar ile dört çocuk yuvasınının bu hafta kapalı kalacağını, ardından iki haftalık maske zorunluluğu getirileceğini bildirdi. Köhler, vakaların patlak verdiği yerleşim yerinde oturan 700 kişinin test edileceğini de açıkladı.

Virüsün yayılmasında bölgedeki bir nargile kafenin de önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Köhler, burada pek çok kişinin nargileyi aynı ağızlıkla içtiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Vakaların hafif semptomlar gösterdiği, sadece bir kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

"Anlayışsız ve sorumsuzca"

Belediye Meclisi üyesi Petra Broistedt, "münferit kişilerin anlayışsız ve sorumsuzca davranışlarının bu duruma yol açtığını" ifade ederek söz konusu ailelerin işbirliğine de istekli olmadığını, yapılan çağrı üzerine test yaptırmaya sadece 16 kişinin geldiğini kaydetti.

Sağlık yetkililerinin bu kişileri defalarca telefonla aramak zorunda kaldığını belirten Broistedt, defalarca yapılan uyarılara rağmen karantinaya uymayan bir kişinin mahkeme emriyle karantinaya alındığını bildirdi.

Bremerhaven'da da 11 yeni vaka

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentinde de Salı günü itibarıyla aileler içinde 11 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Kent yönetimi yeni vakaların arkasında bayram kutlamalarının bulunduğundan yola çıkıyor.

Kent yönetimi, testi pozitif çıkan kişilerle teması bulunan beş kişinin evde karantinaya alındığını bildirdi. Söz konusu ailelerden iki çocuğun geçen hafta okula gittiğinin tespit edilmesi nedeniyle ilgili sınıflarda test sonuçlarının beklenmesi için derslere hafta sonuna kadar ara verildiği açıklandı.

dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruzKorkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Kadıköy'de gerilim! Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy'de gerilim! Çok sayıda gözaltı var

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

BM'den ABD'de artan tansiyonla ilgili Trump'a tepki

BM'den Trump'a tepki: Gizlenenler ortaya çıktı

ABD'de savaş hazırlığı gibi gelişme! Ek kuvvetler gönderiliyor

ABD'de savaş hazırlığı gibi gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.