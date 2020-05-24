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Almanya'da bayram namazları kılındı

24.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Almanya'da şartları sağlayan camilerde bayram namazları kılındı.

Toplu namaz kılmaya uygun olmayan yerlerde ise camiler yerine park, stadyum veya spor salonları kullanıldı.Almanya'da COVID-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların esnetilmesi sürecinde 20 Mayıs'tan itibarenkısmen ibadete açılan camilerde bu sabah bayram namazı kılındı.

Namazlar yeterli büyüklüğe sahip olan camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde eda edildi. Camilere az sayıda insan alındı, saflar arasında en az 2 metre boşluk bırakıldı. Namaza katılanlar seccadelerini beraberlerinde getirdi ve maske taktı. Cami ve avluya girenler ellerini dezenfekte etti.

Köln'de iki, Berlin'de dört namaz

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde aşırı yoğunluk oluşmaması için namaz saat 06.30 ve 07.30'da iki kez kılındı. Cami dolduğu için namaza katılanlar avluda da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tuttu. Mesafeyi belirtmek için bantlarla yerlere şeritler çekildi. Olası bir salgın durumunda namaza katılanlara ulaşılabilmesi için katımcıların iletişim bilgileri de kaydedildi.

Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'nde de bayram namazı kalabalık nedeniyle yarımşar saat arayla 4 kez kılındı.

Küçük camiler yerine stadyum ve parklar

Camilerin fiziki alanları yeterli olmadığı kentlerde ise bayram namazları yerel yönetimlerin belirlediği alanlarda kılındı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Willich ve Herne kentlerinde de bayram namazları stadyumlarda eda edildi. Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Essen kentinde belediye beş bin metrekarelik bir yeşil alanı bayram namazı için tahsis etti.

Hutbelerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve hijyen kurallarına uygun davranmaları istendi.

Bayram namazından sonra camilerde tokalaşılmadı, sarılarak bayramlaşılmadı.

Tuncay Yıldırım / Köln

©️ Deutsche Welle Türkçe

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