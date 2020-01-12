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  4. Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret

Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:47 | Son Güncelleme

Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesinde çarşamba günü mezarları tahrip edilen Müslümanları camide ziyaret eden Northeim Belediye Başkanı Simon Hartmann, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğne (DİTİB) bağlı Northeim Camisi'ni ziyaret eden Hartmann, yaptığı konuşmada, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zarar gören mezarlıkların onarım ve temizliğini yaptıran Belediye Başkanı Hartmann, "Saldırıyı kınıyorum. Kabul edilebilecek bir olay değil." dedi.

Saldırının fail ya da faillerinin bir an evvel bulunarak adalete teslim edilmesinin en büyük dileği olduğunu söyleyen Hartmann, Müslümanların üzüntüsünü paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

Caminin din görevlisi Zeki İriz ise benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyarette Northeim ve Çevresi Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu Jan von Lingen ve mezarlıklardan sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Hans Harrer de hazır bulundu.

- Olay

Belediyeye ait mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarı hedef alan saldırganlar Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu kitabeleri kırarak mezarlara zarar vermişti.

Aynı bölgede Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına gamalı haç çizilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Northeim Belediye Başkanı Simon Hartmann

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