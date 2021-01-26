Almanya’da belediyeler kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Şehirler ve Belediyeler Birliği ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında bu beklentinin arttığına işaret etti.Almanya'da Şehirler ve Belediyeler Birliği, koronavirüsle mücadele bağlamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların esnetilmesini talep etti.

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, kısıtlamalardan, "Net ve kademeli bir çıkış stratejisine ihtiyaç olduğunu" ifade etti. Enfeksiyon rakamlarının halihazırda çok yüksek olmasına karşın gözle görülür bir azalma kaydedildiğini belirten Landsberg, "Bu nedenle siyaset şimdi hangi insidans değerlerinde, hangi gevşemeler uygulanacağına dair net bakış açıları sunmalıdır" diye konuştu.

Salgının yayılma durumunun bölgesel olarak farklılıklar göstereceğini ifade eden Landsberg, bununla birlikte, anaokulları ve ilkokullar için beklentilerin her yerde ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. Landsberg, evden çalışma (Homeoffice) ve uzaktan eğitimde, "Uzun zamandır performans sınırlarına ulaşmış olan" ebeveynlerin bu yönde beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.