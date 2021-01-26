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Almanya’da belediyeler kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

26.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Almanya’da belediyeler kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Almanya’da salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması istendi.

Şehirler ve Belediyeler Birliği ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında bu beklentinin arttığına işaret etti.Almanya'da Şehirler ve Belediyeler Birliği, koronavirüsle mücadele bağlamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların esnetilmesini talep etti.

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, kısıtlamalardan, "Net ve kademeli bir çıkış stratejisine ihtiyaç olduğunu" ifade etti. Enfeksiyon rakamlarının halihazırda çok yüksek olmasına karşın gözle görülür bir azalma kaydedildiğini belirten Landsberg, "Bu nedenle siyaset şimdi hangi insidans değerlerinde, hangi gevşemeler uygulanacağına dair net bakış açıları sunmalıdır" diye konuştu.

Salgının yayılma durumunun bölgesel olarak farklılıklar göstereceğini ifade eden Landsberg, bununla birlikte, anaokulları ve ilkokullar için beklentilerin her yerde ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. Landsberg, evden çalışma (Homeoffice) ve uzaktan eğitimde, "Uzun zamandır performans sınırlarına ulaşmış olan" ebeveynlerin bu yönde beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Ekonomik rahatlama beklentisi

Korona kısıtlamalarının esnetilmesinin, ekonomik açıdan da rahatlamaları beraberinde getireceğini kaydeden Landsberg, "Ekonominin de sağlam planlama için bu sinyallere ihtiyacı var" dedi.

Devletin aylarca her ödemeyi üstlenebileceği yönünde bir izlenim oluşmasını "gerçeklikten uzak" olarak tanımlayan Landsberg, sadece perakende ve gastronomi sektöründe değil, aynı zamanda kültürel alanda da durumun "dramatik" olduğunu vurguladı.

Landsberg somut olarak, mağazaların açık olduğu pazar günlerinin sayılarının arttırılarak perakende sektörüne ek perspektifler sunulabileceğini belirtti. Pandemi döneminde online satışların arttığına da işaret eden Landsberg, bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik belediye bütçesine katkı sağlayacak şekilde bir düzenleme getirilebileceğini söyledi.

Landsberg ayrıca, "(Şirketler) kullandıkları belediye altyapısının finansmanına, örneğin nakliye vergisi yoluyla uygun bir şekilde dahil edilmelidir" önerisinde bulundu.

Enfeksiyon rakamları düşüyor

Almanya'da pandemiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), salı sabahı itibarıyla son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 412 yeni korona vakasının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Açıklamada bu süre zarfında 903 kişinin de koronavirüs ya da onunla bağlantılı bir hastalıktan dolayı yaşamını kaybettiği bildirildi. RKI geçtiğimiz Salı günü 24 saat içinde 11 bin 369 yeni enfeksiyon ve 989 ölüm kaydetmişti.

AFP / TY,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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