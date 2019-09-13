HABER

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bomba tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bomba tehdidi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne yönelik kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Berlin Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Süleyman Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba tehdidinin yerel saatle 09.00'da elektronik postayla yapıldığını belirtti.

Tehdidin "nsu@hitler.com" adlı adresten gönderildiğini ifade eden Küçük, polisin camide yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız çıktığını kaydetti.

Küçük, caminin önündeki caddenin de kısa süreli olarak kapatıldığını dile getirerek, bunun son 4 ay içinde üçüncü tehdit olduğunu aktardı.

Berlin Polis Sözcüsü Heidi Voigt, polisin konuyu incelediğini ve ortada ciddi tehdit olmadığını ifade etti.

Camidekilerin, cami yöneticileri tarafından dışarı çıkartıldığını, bunun polisin bir önlemi olmadığını belirten Voigt, polisin camiye gittiğini, ardından kısa bir süre sonra oradan ayrıldığını kaydetti.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntülerMilli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler
Mahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptıMahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya bombah tehdidi cami

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.