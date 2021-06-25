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Almanya’da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü

25.06.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Wuerzburg kentinde bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. 24 yaşında bir Somalili olduğu belirtilen zanlı polis tarafından bacağından vuruldu

Almanya’da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü

Almanya’nın Wuerzburg kentinde bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. 24 yaşında bir Somalili olduğu belirtilen zanlı polis tarafından bacağından vuruldu.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, durum kontrol altına alındı. Zanlının neden böyle bir saldırı düzenlediği konusunda bir ayrıntı verilmedi.

Alman polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan polisin ateşli silah kullanmasının ardından etkisiz hale getirildi. Polis olayla ilgili ikinci bir şüphelinin olduğuna ilişkin bir bulgu olmadığını belirtti.

Bıçaklı saldırının düzenlendiği Wuerzburg, Frankfurt’un güney doğusunda bulunan 130 bin nüfuslu bir kent.

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