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Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en düşüğüne geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, temmuz ayında 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyeye gerileyerek 50,9 puana indi

BERLİN (AA) - Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,9 puanla son 73 ayın en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da haziranda 52,6 olan bileşik PMI, temmuzda 50,9 puan olarak tespit edildi. Böylece, hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. IHS Markit, 24 Temmuz'da geçici verilere göre, bileşik PMI'nın 51,4 puana gerilediğini açıklamıştı.

Ülkede imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak 43,2 puana geriledi. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin beşte birini temsil ediyor. Hizmet sektörü PMI verisi de temmuzda 55,8’den 55,4’e inerek, altı ayın en düşüğüne geriledi. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çok erken aşama olmasına rağmen, PMI rakamlarının ekonominin üçüncü çeyrekte zayıf bir büyümeye doğru yöneldiğini gösterdiğini belirtti.

Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep olan özel faktörlerin etkisini kaybetmesi dolayısıyla ekonominin ikinci çeyrekte küçülmesini öngörüyor.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

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Almanya bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI Temmuz

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