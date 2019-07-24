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Almanya'da bileşik PMI, temmuzda geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da haziran ayında 52,6 olan bileşik PMI, temmuzda 51,4 puana geriledi

BERLİN (AA) - Almanya’da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 51,4 puana geriledi

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da haziran ayında 52,6 olan bileşik PMI, bu yılın temmuz ayında 51,4 puana geriledi. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olarak gerçekleşmişti. Beklenti 52,3 puan olması yönündeydi

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Almanya'da imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 43,1 puana geriledi. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin beşte birini temsil ediyor. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Servis sektörü PMI verisi de temmuzda 55,8’den 55,4’e geriledi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde temmuz ayı imalat PMI verilerine göre Alman imalat sektörünün sağlığının “kötüden” “daha kötüye” gittiğini ve bunun da teknik resesyon ihtimalini artırdığını belirterek, " Temmuz ayında Alman üreticilerinin performansı, PMI anketinin yedi yıl içinde kaydedilen en kötü durumuydu. Yenilenen bu zayıflık, uzun bir süredir görülen ihracat siparişlerindeki hızlanan düşüşten kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.

Smith, “Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha fazla işaretleri ve şirketlerin işe alım kararlarını etkileyen sıkıntılı ekonomik görünüm içinde, Temmuz’daki veriler istihdamın fabrika iş kayıplarının hızlanmasıyla birlikte, son dört yıldır en yavaş oranda arttığını ortaya koydu.” yorumunu yaptı.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep olan özel faktörlerin devam etmediği için ekonominin ikinci çeyrekte küçüleceği uyarısı yapıyor.

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Almanya IHS Markit PMI

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