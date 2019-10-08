HABER

Almanya’da bir ABD savaş uçağı düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Almanya’nın Trier kenti yakınlarında ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Almanya’nın Trier kenti yakınlarında, yerel saat ile saat 15.00 sularında, ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü kaydedildi.

Almanya’nın Trier kenti yakınlarında ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Almanya’nın Trier kenti yakınlarında, yerel saat ile saat 15.00 sularında, ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü kaydedildi. Uçağın pilotunun fırlatma rampasını kullanarak kurtulduğu öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edilirken, kaza sonucu başka yaralı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Yerel basın ise uçağın bir F-16 olduğunu ve düşme sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.
Uçağın düştüğü alan, uçaktan etrafa saçılmış yakıt olabileceği ihtimaline karşı her türlü trafiğe kapatıldı. Bazı kaynaklar uçağın F-16 tipi bir savaş uçağı olduğu bilgisini paylaşırken, düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın düştüğü bölgenin 10 km yakınlarında ABD’lilere ait Spangdahlem Hava Üssü olması nedeniyle uçağın buradan havalanmış olabileceği tahmin ediliyor.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)
Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyorSuriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.