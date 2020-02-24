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Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı'

24.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Alman polisi, Volkermarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı. Yerel medyaya göre olayda en az 10 kişi yaralandı.

Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı'

Alman polisi, Volkermarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı. Yerel medyaya göre olayda en az 10 kişi yaralandı.

Polis sözcüsü, aracın şoförünün gözaltına alındığını söyledi.

Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Alman medyası, yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirterek şoförün aracını bilerek kalabalığın üzerine sürdüğünü anlatan görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi.

Birçok acil durum görevlisinin olay yerine gittiği bildirildi.

Volkmarsen

Volkermarsen kasabası, Almanya'nın batısındaki Hesse eyaletinde bulunuyor.

Almanya'da Rosenmontag (Gül Pazartesi) adı verilen bugün ülke çapında karnavallar organize ediliyor.

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