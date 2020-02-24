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Almanya’da Bir Araç Karnaval Yürüyüşüne Daldı

24.02.2020 18:32 | Son Güncelleme

Polis, olayda 10 kişinin yaralandığını, sürücünün yakalandığını açıkladı

Almanya’da Bir Araç Karnaval Yürüyüşüne Daldı

Almanya’nın batısındaki Volkmarsen kentinde bir otomobil karnaval yürüyüşüne daldı. Polis, olayda 10 kişinin yaralandığını, sürücünün yakalandığını açıkladı.

Olayın bir kaza mı olduğu yoksa sürücünün kasten mi kalabalığa daldığı konusunda bilgi verilmedi. Polis yetkilileri, sürücünün kalp krizi geçirmiş olması ihtimalinin de bulunduğunu, olayı halen soruşturduklarını belirtti.

Alman haber sitesi HNA, görgü tanıklarına dayanarak, sürücünün kasten çocukları hedef almış göründüğünü ve “tam gazla” kalabalığın üzerine daldığını bildirdi.

Geçen hafta da yine Almanya’da bir silahlı saldırgan kendisi dahil 11 kişiyi öldürmüştü. Olay Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü ırkçı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Berlin’in 423 kilometre batısındaki Volkmarsen’de olay yerine polis araçları ve ambulanslar geldi.

Karnaval Almanya’nın batısındaki bazı kesimlerde, özellikle de Köln ve Düsseldorf gibi kentlerde çok popüler bir etkinlik. Kutlamaların en yoğun olduğu “Gül Pazartesi” gününe onbinlerce kişi katılıyor, kostümlü sokak gösterileri ve yürüyüşler düzenleniyor.

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