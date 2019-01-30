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Almanya’da bir caminin çatı katı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:59 | Son Güncelleme

Almanya’da İslam Kültür Merkezi’ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktı.Almanya’nın Baden Württember eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi’ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Almanya’da İslam Kültür Merkezi’ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktı.
Almanya’nın Baden Württember eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi’ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Sabah 10.45’te çıkan yangını söndürülme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner Ebersbach’a gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. 2 bin civarında Türkün yaşadığı Ebersbach’ta yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Başkonsolos Öner yangının çıkış nedeninin bir an önce belirlenmesini isterken yangında herhangi bir vatandaşımızın yaralanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis kundaklama dahil bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini aktardı.

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