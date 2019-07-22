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Almanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

Almanya’da bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer bir e-posta gönderildi.Almanya’da son haftalarda camilere yönelik yapılan bomba ihbarlarına yenileri ekleniyor.

Almanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi

Almanya’da bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer bir e-posta gönderildi.
Almanya’da son haftalarda camilere yönelik yapılan bomba ihbarlarına yenileri ekleniyor. Bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer e-posta gönderildi. Camiye bomba konulduğu ve yerel saatle 16.30’da patlayacağı şeklinde gelen e-posta cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. Polis caminin etrafında güvenliği sağlarken, camiye girişler yasaklandı.
Art arda gelen tehdit mektupları üzerine polisin Almanya genelinde camilerde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

Almanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi

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