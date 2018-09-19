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Almanya'da bir gazeteci ağaçtaki barakadan düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla ağacın üzerine barakalar kuran çevrecileri görüntülemek isteyen gazeteci, 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecileri görüntülemek isteyen bir gazeteci, 20 metre yükseklikteki ağacın üzerindeki barakadan düşerek yaşamını yitirdi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda ağaçların üzerine barakalar kuran çevrecilerin bir haftadır süren direnişini görüntülemek isteyen gazeteci Steffen M. çıktığı yaklaşık 20 metre yükseklikteki barakadan düştü.

Ağır yaralanan gazeteci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazetecinin, ölümünden yaklaşık bir saat önce twitter hesabında olay yerinden bir video paylaştığı belirtildi.

Polis, olayın meydana geldiği bölgede herhangi bir müdahalenin olmadığını kaydetti.

Hambach Ormanı'ndaki eylemler 7. gününde devam ediyor.

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarının yüzde 90'ının linyit madeni çıkarmak için kesildiğini belirten çevreciler, kalan ağaçları korumak için mücadele veriyor.

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gazeteci öldü Hambach ormanı

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