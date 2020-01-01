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  4. Almanya'da bir hayvanat bahçesinde 'havai fişekten çıktığı' iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde 'havai fişekten çıktığı' iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

01.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Krefeld kenti hayvanat bahçesinde, maymunlara ayrılan bölümünde çıkan yangında 30'dan fazla hayvanın hayatını kaybettiği açıklandı. Alman medyasında çıkan haberlere göre, yangına dilek balonu adı verilen hava fişek türü sebep olmuş olabilir.

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde 'havai fişekten çıktığı' iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

Almanya'nın Krefeld kenti hayvanat bahçesinde, maymunlara ayrılan bölümünde çıkan yangından kurtulan olmadığı açıklandı.

2000 metrekarelik maymun evinde, türü tehdit altındaki Borneo orangutanları, şempanzeler ve cüce ipek maymunları gibi canlılar bulunuyordu.

Krefeld Hayvanat Bahçesi görevlileri, yılbaşı gecesi yaşanan olay nedeniyle şok içinde olduklarını söyledi.

Yangının kaynağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, yangına dilek balonu adı verilen hava fişek türü sebep olmuş olabilir.

Gazeteye konuşan Krefeld emniyetinden Gerd Poppmann, yanan yapıda üç adet dilek balonu bulunduğunu söyledi.

Kentte, dilek balonlarının yakılarak gökyüzüne bırakılması 2009'dan bu yana yasak.

Changi, 2010 yılında hayvanat bahçesinde doğan orangutanlardan biriydi.

Goriller kurtuldu

30'dan fazla maymunun yaşamını yitirdiği yangında, gorillerin yer aldığı yakındaki bir başka bölümün zarar görmediği kaydedildi.

Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada "Kidogo ve ailesi iyi durumda" mesajı verildi.

1975 yılında inşa edilen maymun evinde, yağmur ormanlarında yaşayan canlıların yaşayabilmesi için benzer şartlar oluşturulmuştu.

Maymunlara doğal ortamlarını sağlayabilmek için, kuş ve yarasalar da getirilmişti.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden gelen sayısız yardım teklifine teşekkür Yeni yılın ilk günü yangın nedeniyle kapatılan edildi.

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