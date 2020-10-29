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Almanya’da bir kişi aracı ile kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden bir kişi aracı ile kalabalığı daldı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden bir kişi aracı ile kalabalığı daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kempen kasabasında saat 16.30 sıralarında bir kişi aracı ile kaldırım ve bisiklet yolunda bulunanlara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin çocuk olduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri olayın ardından bazı caddeleri trafiğe kapatırken, sürücünün kalabalığa bilerek çarptığına dair ipuçlarının olduğu açıklandı.

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