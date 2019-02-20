HABER

Almanya'da bir kişi Öcalan'a destek için kendini ateşe verdi

20.02.2019 22:29 | Son Güncelleme

Almanya'da 43 yaşındaki bir kişi Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi.

Almanya'da bir kişi Öcalan'a destek için kendini ateşe verdi

Ağır yaralanan eylemci tedavi altına alındı.Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde bir kişi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki eylemcinin kendisini Krefeld'deki mahkeme binasının önünde ateşe verdiği aktarıldı.

Olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları eylemcinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Eylemcinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki eylemcinin cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euroluk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi. Neuss'ta yaşayan eylemcinin bugün mahkemede duruşmasının olmadığı aktarıldı.

Kenya'da yakalanan Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'ndeki 20'nci yılını geçtiğimiz hafta doldurmuştu. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı'da tecrit altında ömürboyu hapis cezası çekiyor.

AFP,dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisiTürkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi
İngiltere: ‘Huawei’in Casusluk Yaptığı Yönünde Delil Yok’İngiltere: ‘Huawei’in Casusluk Yaptığı Yönünde Delil Yok’
Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildiÇanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, insansız sualtı aracı 'Poseidon'un görüntülerini yayınladı

Rusya Poseidon'un görüntülerini ilk kez yayınladı

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Rüzgar sayesinde yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Sokak köpeğini öldüresiye yumruklayan bu adam aranıyor

Sokak köpeğini öldüresiye yumrukladı!

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.