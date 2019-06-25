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Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’ adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Almanya’nın Aachen şehrindeki Yunus Emre Camisi’nin bulunduğu meydana ‘Cami Meydanı’ ismi verildi.Almanya’nın Aachen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Aachen Yunus Emre Camisi’nin bulunduğu meydana ‘Cami Meydanı’ anlamına gelen ‘Moscheeplatz ‘ismi verildi.

Almanya’nın Aachen şehrindeki Yunus Emre Camisi’nin bulunduğu meydana ‘Cami Meydanı’ ismi verildi.
Almanya’nın Aachen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Aachen Yunus Emre Camisi’nin bulunduğu meydana ‘Cami Meydanı’ anlamına gelen ‘Moscheeplatz ‘ismi verildi. Verilen isim için düzenlenen törene Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’in yanısıra, Aachen Emniyet Müdürü Dirk Weinspac, Eilendorf İlçe Belediye Başkanı Marianne Conradt, siyasi parti temsilcileri ile Türk ve Alman davetliler de katıldı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, “Korkudan, nefretten beslenenlere karşı hep birlikte sesimizi yükseltmeli ve bugün burada olduğu gibi dostluğumuzu, dayanışmamızı ortaya koymalıyız” dedi.

“Şehrimizde bir Cami Meydanı olmasından dolayı belediye başkanı olarak mutluyum”
Yer isminin değiştirilmesinin zor bir süreç olduğunu belirten Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp ise, “Bunun gerçekleşmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasetçiler de destek verdi, böylece meydanın isminin değişmesini sağladık. Şehrimizde artık bir Cami Meydanı olmasından dolayı belediye başkanı olarak çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Aachen Yunus Emre Cami ve Kültür Merkezi’nin açılışı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in de katılımıyla gerçekleşmişti.

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