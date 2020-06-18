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Almanya’da bir mezbahada çalışan en az 657 kişide koronavirüs tespit edildi

18.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Almanya'nın kuzeybatısındaki Gütersloh kentinde bulunan Tönnies Gruba ait bir mezbahada 1000'den fazla kişiye yapılan testler sonucunda 657 kişide koronavirüs tespit edildi.

Almanya’da bir mezbahada çalışan en az 657 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya'nın kuzeybatısındaki Gütersloh kentinde bulunan Tönnies Gruba ait bir mezbahada 1000'den fazla kişiye yapılan testler sonucunda 657 kişide koronavirüs tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tesiste görev yapan ve bu kişilerle temasta olan binlerce kişiye daha test yapıldığı ve sonuçların beklendiği belirtildi. Test sonuçları çıkana kadar herkesin kendini karantinaya alması istendi.

Yerel basın organları, karantinaya alınan kişi sayısının 7 bin civarında olduğunu bildirdi.

Şirketin sözcüsü, yaşanan durumdan ötürü özür diledi.

Çarşamba akşamüstü itibarıyla mezbahanın faaliyetlerine ara verildi. Gütersloh Belediyesi, bölgedeki okul ve anaokullarını ay sonuna kadar tatil ettiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, virüsün bölgede daha fazla kişiye yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemleri "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Almanya'nın koronavirüs stratejisi kapsamında, yedi günlük dönem içerisinde herhangi bir bölgede yaşayan her 100 binlik nüfusta 50 yeni vaka tespit edilmesi halinde bölgesel olarak kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Eyalet Başbakanı: Virüsü Romen ve Bulgar işçiler taşıdı

Gütersloth kentinin bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen işçilerin virüsü taşıdığını söyledi.

Gütersloh, 17 Haziran 2020

Alman basınında yer alan haberlere göre, Laschet, gazetecilerin soruları üzerine, "Romenler ve Bulgarlar ülkeye giriş yapmaya başladı ve virüs de onlarla birlikte geldi. Bunlar her yerde olabilecek şeyler" diye konuştu.

Almanya'da son dönemde tarım üretiminde ve başka mezbahalarda da koronavirüs kümeleri ortaya çıkmıştı.

Daha önce Bavyera eyaletindeki bir kuşkonmaz tarlasında çalışan 95 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Geçen ay içerisinde de yine Kuzey Ren Vestfelya'ya bağlı Münster ve Coesfeld'deki mezbahalarda da yeni salgınlar görülmüştü.

Laschet, virüsün yayılmasından işçilerin yaşama koşullarını sorumlu tuttu.

Laschet, yaşanan bu artışların kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesiyle değil, işçilerin sağlıksız koşullarda ve toplu bir şekilde kalmalarından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann da yaptığı açıklamada işçilerin kalma koşullarını eleştirdi.

Laumann, "Et sektöründe işçilerin yaşama koşullarının zaman zaman felaket düzeyinde olduğu görülüyor. Bazen bu yangın koruma önlemlerinin eksikliği ve yapıların çökme riski olarak, bazense en basit hijyen kurallarının dahi uygulanmaması şeklinde kendini gösteriyor. Bunun nedeninin kârı maksimize etmek olduğu çok açık. Çalışanların sağlıklarıyla oynuyorlar" dedi.

Laumann, bunun "sorumsuzluk" olduğunu da sözlerine ekledi.

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