Almanya’da bir mezbahada çalışan en az 657 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya'nın kuzeybatısındaki Gütersloh kentinde bulunan Tönnies Gruba ait bir mezbahada 1000'den fazla kişiye yapılan testler sonucunda 657 kişide koronavirüs tespit edildi. Şirketten yapılan açıklamada, tesiste görev yapan ve bu kişilerle temasta olan binlerce kişiye daha test yapıldığı ve sonuçların beklendiği belirtildi. Test sonuçları çıkana kadar herkesin kendini karantinaya alması istendi. Yerel basın organları, karantinaya alınan kişi sayısının 7 bin civarında olduğunu bildirdi. Şirketin sözcüsü, yaşanan durumdan ötürü özür diledi. Çarşamba akşamüstü itibarıyla mezbahanın faaliyetlerine ara verildi. Gütersloh Belediyesi, bölgedeki okul ve anaokullarını ay sonuna kadar tatil ettiğini açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, virüsün bölgede daha fazla kişiye yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemleri "memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Almanya'nın koronavirüs stratejisi kapsamında, yedi günlük dönem içerisinde herhangi bir bölgede yaşayan her 100 binlik nüfusta 50 yeni vaka tespit edilmesi halinde bölgesel olarak kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe girmesi öngörülüyor.