Almanya'da bir pansiyonda 3 kişi ölü bulundu

BERLİN (AA) – Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Passau kentindeki bir pansiyonda 2'si kadın 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Aşağı Bavyera Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Passau'daki pansiyonun çalışanlarının odalardan birinde 33 ve 31 yaşlarındaki 2 kadın ile 54 yaşındaki bir erkeğin cesetlerini bulduğu ifade edildi.

Odada 2 adet ok yayı bulunduğu ancak bu kişilerin ölüm nedenlerinin ve birbiriyle bağlantılarının henüz bilinmediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

