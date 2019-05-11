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Almanya'da bir pansiyonda 3 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

Passau kentindeki bir pansiyonda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu

BERLİN (AA) – Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Passau kentindeki bir pansiyonda 2'si kadın 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Aşağı Bavyera Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Passau'daki pansiyonun çalışanlarının odalardan birinde 33 ve 31 yaşlarındaki 2 kadın ile 54 yaşındaki bir erkeğin cesetlerini bulduğu ifade edildi.

Odada 2 adet ok yayı bulunduğu ancak bu kişilerin ölüm nedenlerinin ve birbiriyle bağlantılarının henüz bilinmediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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