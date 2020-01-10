HABER
  4. Almanya’da bir Türk, araçlarıyla kanala düşen çifti kurtardı

Almanya’da bir Türk, araçlarıyla kanala düşen çifti kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Almanya’da güvenlik görevlisi Murat Alkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçları Düsseldorf kentindeki bir kanala düşen ve suda batmaya başlayan yaşlı çifti suya atlayarak kurtardı.

Almanya, (DHA)- Almanya’da güvenlik görevlisi Murat Alkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçları Düsseldorf kentindeki bir kanala düşen ve suda batmaya başlayan yaşlı çifti suya atlayarak kurtardı.
Olay, Düsseldorf kentindeki Köningsallee yolu üzerinde Salı günü meydana geldi. Yaşlı bir çift aracını park ettiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçları kanala düştü. Araç suya batmaya başladı. Bunu gören görgü tanıklarından biri olan Murat Alkan (46), 82 yaşındaki adam ve 79 yaşındaki eşini eşini kurtarmak için suya atladı. Alkan’ın yaşlı çifti kurtarmaya çalıştığı sırada, durumu gören birkaç kişi daha suya girerek yardıma geldi. Alkan, yaşlı adamı kanal kenarındaki çimlere doğru getirirken, bir diğer kişi de yaşlı kadını kurtardı.
Olayla ilgili Alman medyasına konuşan Alkan, ilk başta bir gürültü duyduğunu ve sonrasında da bir aracın kanaldaki suda batmaya başladığını gördüğünü belirtti. Güvenlik görevlisi Alkan, ilk başta kapının açılmadığını, kapıyı açmayı başardıktan sonra da emniyet kemerinin açılmadığını söyledi. Kendisinden sonra yardıma gelen diğer kişilerle birlikte yaşlı çifti araçtan çıkaran Alkan, “Yaralanmadıkları için mutluyum” dedi.
Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı çifti kurtarmak için suya girenlere kuru kıyafet temin etti ve daha sonra da bir teşekkür mesajı yayımladı.
Bir görgü tanığı, Alkan ve diğerlerinin yaşlı çifti kurtarma anlarını kayda alırken, RTL televizyonu da aracın kanaldan çıkarılma anlarının görüntülerini yayınladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Trudeau: Uçağı İran’ın vurduğuna dair kanıt varTrudeau: Uçağı İran’ın vurduğuna dair kanıt var
Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Sussex Düşesi Kanada'ya gittiMeghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Sussex Düşesi Kanada'ya gitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran'dan 'kara kutu' açıklaması!

İran'dan 'kara kutu' açıklaması!

Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor

Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor

İlginç anket: Bir yıl sekssiz yaşam mı, kusursuz sakallar mı?

İlginç anket: Bir yıl sekssiz yaşam mı, kusursuz sakallar mı?

Avustralya'daki yangınlar durmuyor! Ölü sayısı yükseldi

Avustralya'daki yangınlar durmuyor! Ölü sayısı yükseldi

Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu

40 gündür kayıp olan gazeteci ölü bulundu!

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.