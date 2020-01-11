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  4. Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

GELSENKİRCHEN (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde pazar günü Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun (38) polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Olayın gerçekleştiği Gelsenkirchen polis karakolu önünde toplanan protestocular, Mehmet Bulğu'nun 4 polis kurşunuyla vurulmasına tepki gösterip, olayda ihmali bulunanların görevden el çektirilmesini istedi ve "Polis şiddetine hayır" sloganı attı.

Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertall Başkanı Murat Güneş, polis şiddetine tepki gösterip yaşanan son olaydaki sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "7 yıl içinde 8 vatandaşımızın katledilmesine artık seyirci kalamayız. En son vatandaşımızın polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği karakolun önüne geldik, uyarılarda bulunduk ve protesto ettik. Talebimiz o polis memurunun görevinden uzaklaştırılması, il emniyet genel müdürünün görevden alınması ve eyalet içişleri bakanına istifa çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ellerinde Türk bayrakları ile karakol önünde toplanan göstericiler, slogan atıp polis şiddetini protesto etti.

- Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu, pazar akşamı polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Almanya'da Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

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Mehmet Bulğu

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