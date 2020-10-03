Almanya'da birleşmenin 30. yıl dönümü kutlanıyor

Düzenlenen resmi törene katılan Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Steinmeier, mevcut sorunlarla başa çıkabilmek için cesarete ihtiyaç olduğunu söyledi.İki Almanya’nın birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesini ve bu birleşim nedeniyle ortaya çıkan zorlukları aşma konusunda halkı takdir ettiğini söyledi.

Birleşmenin gerçekleşmesi ve zorlukları aşabilmek için o dönem hem Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DDR) hem de Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çok fazla cesaret gösterilmesi gerektiğini belirten Merkel, Almanya’nın ortaklarının da Almanya'ya güvenerek cesaret gösterdiklerini ifade etti.

Birleşmenin 30’uncu yıl dönümünün barış ve özgürlük içinde kutlandığı için herkesin mutlu olabileceğini ifade eden Başbakan Merkel, bununla birlikte mevcut zorluklarla başa çıkabilmek için hala cesaretin gerekli olduğunu belirtti. Merkel mevcut zorluklar arasında küresel koronavirüs pandemisinin yanı sıra, Almanya’nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeyi ve toplumdaki birliği teşvik etmeyi de saydı.