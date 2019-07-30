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Almanya’da boğulan genç, Kayseri’de toprağa verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Almanya’da serinlemek için girdiği Kuzey Baltık Denizi’nde boğularak can veren Ahmet Bayansar’ın naaşı, düzenlenen cenaze töreninden sonra memleketi Kayseri’ye gönderildi.Almanya’nın Hamburg şehrinde ikamet eden ve Cumartesi günü eşi ve baldızıyla birlikte Almanya’nın Antalyası olarak bilinen tatil yerlerinden Kuzey Baltık Denizi kıyısındaki Travemünde sahilinde boğulan Ahmet Bayansar’ın (30) naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Kayseri’ye gönderildi.

Almanya’da serinlemek için girdiği Kuzey Baltık Denizi’nde boğularak can veren Ahmet Bayansar’ın naaşı, düzenlenen cenaze töreninden sonra memleketi Kayseri’ye gönderildi.

Almanya’nın Hamburg şehrinde ikamet eden ve Cumartesi günü eşi ve baldızıyla birlikte Almanya’nın Antalyası olarak bilinen tatil yerlerinden Kuzey Baltık Denizi kıyısındaki Travemünde sahilinde boğulan Ahmet Bayansar’ın (30) naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Kayseri’ye gönderildi. Bayansar için yaşadığı kasaba Glinde’de düzenlenen cenaze töreninde konuşma yapan Milli Görüş’e bağlı Kuzey Almanya İslam Toplumu (BİG) Başkanı Mehmet Karaoğlu, “Gerçekten çok genç yaşında camimizin cemaatinden olan bir kardeşimizdi” ifadelerini kullandı.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Bayansar’ın yakınlarından Yusuf Bayansar ise, “Sabah Ostsee’ye gitmeye karar vermişler. Sonra orada küçük bir piknik yapalım, demişler. Sonra Ahmet bir suya gireyim demiş. Deniz dalgalı olduğundan suya girme yasağı varmış ama Ahmet görmemiş. İlk girdiğinde bir şey olmamış, ikinci sefer girdiğinde ise dalgalar sebebi ile suyun altında kalmış. Orada bir adam yardım etmeye çalışmış, ama olmamış dalgaya kapılmış” dedi.

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