Almanya’da bomba ihbarı paniğe neden oldu

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde vergi dairesine mail yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Tahliye edilen binada yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchenvergi şehrinde yer alan bir vergi dairesine mail aracılığıyla bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından kısa süreli paniğin yaşandığı vergi dairesinde görev yapan 250 memurun polis tarafından binadan tahliye edildiği belirtildi.

Bina, bomba imha ekipleri ve özel eğitimli köpekler tarafından saatlerce arandı ancak polis binada bomba bulamadı. İhbar nedeniyle vergi dairesi saatlerce hizmet veremezken, tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya’da son yıllarda buna benzer bomba ihbarlarının sık sık yapılması, resmi kurumları da tedirgin hale getirdi.



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