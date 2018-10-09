Almanya'da bozkurt işaretine yasak tartışması

Avusturya hükümeti rabia ve bozkurtu da içeren bazı işaretleri 1 Mart'ta yasaklamayı planladığını duyurmuştu.Avusturya hükümetinin, aralarında bozkurt işaretinin de dahil olduğu bazı sembollerin yasaklanması planının ardından Almanya'da da konu gündeme geldi.

Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaparak "Faşizmin her şekli insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz için tehdittir” dedi.

Aynı gazeteye konuşan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de ‘Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve Anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekâlâ Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl Hamburg Konsolosluğu'nda aynı işaretle Türkleri selamlaması Almanya'da tepkiye yol açmıştı.