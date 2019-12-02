Almanya'da bu kez de Stasi müzesi soyuldu

Almanya’nın başkenti Berlin'de eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi Stasi'nin konu edinildiği müze, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Cumartesiyi Pazara bağlayan gece pencereden müzenin bulunduğu binanın ilk katına giren soyguncular müzedeki bazı madalya ve mücevherleri çaldı. Olay bir müze çalışanının Pazar sabahı odalardaki vitrinlerin kırılmış olduğunu fark etmesi ve durumu polise ihbar etmesiyle öğrenildi. Çalınan madalya ve mücevherlerin maddi değeri henüz bilinmiyor.

Karl Marx ve Lenin madalyaları çalındı

Müze müdürü Jörg Drieselmann Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada üç vitrinin kırıldığını söyledi. Drieselmann müze açısından kıymeti yüksek çok sayıda madalyanın çalındığını belirtti.

Çalınan parçalar arasında bir altın Anavatana Hizmet Madalyası, bir Karl Marx Madalyası, bir Lenin Madalyası ve bir Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası da bulunuyor. Mücevher olarak altınların çalındığı kaydedilirken bunlar arasında altın alyanslar, değerli taşlı ve incili yüzükler, bir saat ve bir bilezik de bulunuyor.