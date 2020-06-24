Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

Gütersloh ve Warendorf'ta sert tedbirler yürürlükte.Almanya'da salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 587 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 191 bin 449'a yükseldi. Son bir günde 19 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve böylece koronavirüs kaynaklı can kayıpları toplam 8 bin 914'e yükseldi.

Hafta sonunda Gütersloh kenti yakınlarındaki bir mezbahanın (Tönnies) çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesiyle 4 günlük hesaplamalarda 2,76'ya yükselen bulaştırma katsayısı, RKI verilerine göre dün 2,02'ye indi.

RKI yedi günlük hesaplamalarda 1,83 olarak açıkladığı bulaştırma katsayısının ise 1,67'ye indiğini duyurdu.

Normalleşmede eyaletler arasında farklılık

Öte yandan Almanya'da salgın kısıtlamalarının adım adım gevşetilmesi süreci eyaletler arasında farklılık gösteriyor. Federal hükümet bu konudaki kararı eyalet yönetimlerine bırakmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar tekrar uygulanmaya başlandı. Mezbahanın bulunduğu Gütersloh ve komşu Warendorf'ta salgınla mücadelede sert tedbirlere dönüş kararı alındı. Kamuya açık alanlarda kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Gütersloh'ta okul ve kreşler 17 Haziran'da kapatılmıştı. Aynı karar Warendorf bölgesi için de alındı. Gütersloh ve Warendorf'taki kısıtlamalar 640 bin vatandaşı etkiliyor.