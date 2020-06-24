HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

24.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) bir mezbahadaki vaka artışları nedeniyle yükselen bulaştırma katsayısının 2,02’ye indiğini açıkladı.

Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

Gütersloh ve Warendorf'ta sert tedbirler yürürlükte.Almanya'da salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 587 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 191 bin 449'a yükseldi. Son bir günde 19 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve böylece koronavirüs kaynaklı can kayıpları toplam 8 bin 914'e yükseldi.

Hafta sonunda Gütersloh kenti yakınlarındaki bir mezbahanın (Tönnies) çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesiyle 4 günlük hesaplamalarda 2,76'ya yükselen bulaştırma katsayısı, RKI verilerine göre dün 2,02'ye indi.

RKI yedi günlük hesaplamalarda 1,83 olarak açıkladığı bulaştırma katsayısının ise 1,67'ye indiğini duyurdu.

Normalleşmede eyaletler arasında farklılık

Öte yandan Almanya'da salgın kısıtlamalarının adım adım gevşetilmesi süreci eyaletler arasında farklılık gösteriyor. Federal hükümet bu konudaki kararı eyalet yönetimlerine bırakmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar tekrar uygulanmaya başlandı. Mezbahanın bulunduğu Gütersloh ve komşu Warendorf'ta salgınla mücadelede sert tedbirlere dönüş kararı alındı. Kamuya açık alanlarda kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Gütersloh'ta okul ve kreşler 17 Haziran'da kapatılmıştı. Aynı karar Warendorf bölgesi için de alındı. Gütersloh ve Warendorf'taki kısıtlamalar 640 bin vatandaşı etkiliyor.

Gevşeme adımları

Diğer eyaletlerde gevşeme adımları kademeli olarak devreye girecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları geçerliliğini koruyor.

- Baden Württemberg eyaletinde 1 Temmuz itibariyla kamuya açık alanda 20 kişi bir araya gelebilecek. Özel toplantılarda herkesin akraba olması şartıyla kişi sınırlaması olmayacak.

- Bavyera'da kamuya açık alanda 10 kişi bir araya gelebilecek. Özel etkinlik alanları ve bahçelerde ise kişi sayısı konusunda sınırlama olmayacak.

- Berlin'de 27 Haziran'dan itibaren temas kısıtlaması kalkıyor. O zamana kadar ise aynı aileden beşer kişi evde ya da dışarıda görüşebilecek.

- Brandenburg eyaletinde artık temas kısıtlaması yok. Mesafe ve hijyen kuralları geçerliliğini koruyor.

- Bremen'de iki ailenin üyeleri dışarıda buluşabiliyor. Kapalı alanda 20 kişilik grupların buluşmasına, açık alanda ise 50 kişilik gruplara izin veriliyor.

- Hamburg'da sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla iki hanenin üyeleri buluşabilecek.

- Hessen ve Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saar, Saksonya Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen ve Rheinland Pfalz eyaletinde de 10 kişiye kadar grupların bir araya gelmesine izin veriliyor.

dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Alman virologdan ikinci dalga uyarısıAlman virologdan ikinci dalga uyarısı
AUZEF online vize sınav sonuçları açıklandı mı?AUZEF online vize sınav sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

Klimayı çalıştırmak için solunum cihazını fişten çektiler

Klimayı çalıştırmak için solunum cihazını fişten çektiler

Kuzey Kore'den şaşırtan karar: Askıya aldı!

Kuzey Kore'den şaşırtan karar: Askıya aldı!

Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da şiddetli deprem

Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.