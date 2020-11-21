Almanya'da büyük şirketlere kadın kotası geliyor

Halihazırda geçerli olan uygulama gönüllülük esasına göre kadın kotası öngörüyordu.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), büyük şirketlerin yönetimine kadın kotası getirilmesi konusunda uzlaştı. Uzun süredir devam eden müzakerelerin başarılı olduğu ve Cuma akşamı uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

Varılan uzlaşmaya göre, borsada kayıtlı şirketler ile denetleme kurullarının yarısını çalışanlar ve hissedarların belirlediği, genelde çalışan sayısı 2 binin üzerinde olan şirketlerin yönetimlerine kadın kotası getirilecek.

Bunun yanı sıra, kamu iştirakli şirketlerin denetleme kurullarında en az yüzde 30 ve yönetim kurullarında da asgari kadın kotası uygulanması zorunlu hale geliyor. İlaveten sağlık sigortaları, emeklilik ve kaza sigortaları alanındaki kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ile Almanya'nın iş ve işçi bulmadan sorumlu Federal Çalışma Ajansı gibi kurumlarda da asgari kadın kotası uygulaması hayata geçirilecek.

Almanya'da 2016 yılından bu yana yukarıda sözü edilen işletmelerin yönetimlerinde yüzde 30 olarak tanımlanan bir kadın kotası uygulaması yürürlüğe girmişti, ancak bu yönetim kurulları için zorunlu değil gönüllülük temeline dayanıyordu. Özellikle Merkel hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti kadın kotasının zorunlu hale getirilmesi için 2015'te de bastırmış, ancak kabul ettirememişti. O nedenle de işletmelerin kendi kendilerine hedef koymaları ve uygulamaya başlamaları üzerindeki uzlaşmayla sınırlı kalınmıştı.