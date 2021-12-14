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Almanya'da büyüme beklentisine fren

14.12.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini revize etti.

Almanya'da büyüme beklentisine fren

Kurum, 2022 yılında Alman ekonomisinin yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Enflasyon tahmini ise yüzde 3,3.Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisi hakkındaki 2022 büyüme tahminlerini revize etti. Ifo, 2022 yılında Alman ekonomisinin sonbahar aylarından tahmin edilenden 1,4 puan daha az, yüzde 3,7 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ifo Konjonktür Bölümü Yöneticisi Timo Wollmershauser, "2022 yılından beklenen güçlü canlanma ileri bir döneme ertelendi" dedi.

Kurum, büyümenin ertelenmiş olmasını "koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgası ve imalat sektöründeki üretim zorlukları" ile gerekçelendirdi. Kurumun açıklamasına göre, bu sorunlar Alman ekonomisini "hissedilir ölçüde" frenliyor. Ifo uzmanları, 2022'nin yaz aylarından itibaren ekonomide güçlü bir canlanma yaşanacağı, koronavirüs dalgasının yavaşlayacağı ve tedarik sorunlarının aşılacağı tahmininde bulunuyor.

Enflasyon artacak

Kurumun tahminlerine göre, Almanya'da enflasyon da daha önce tahmin edilen yüzde 3,1 oranından daha yüksek olacak. Ifo'nun tahminlerine göre, gelecek sene Almanya'da enflasyon yüzde 3,3 dolayında olacak. Ifo fiyatlardaki artış beklentisine, tedarikteki sorunlara bağlı olarak artan maliyetleri ve enerji ile hammadde fiyatlarındaki yükselişin gecikmiş yansımalarını neden gösterdi. Kurum, 2023 yılında enflasyonun yeniden normal düzeye gerilemesini ve yüzde 1,8 dolayında seyretmesini bekliyor.

Ifo, istihdam piyasasında ise rahatlama bekliyor. Kurumun tahminlerine göre, Almanya'da 2021'de yüzde 5,7 olan işsizlik oranı gelecek sene yüzde 5,2'ye gerileyecek.

Ancak Ekonomi Araştırma Enstitüsü, söz konusu tahminlerin "bir dizi risk ile bağlantılı olduğu" uyarısı yaptı. Özellikle pandeminin seyrinin "gerileme riski barındırdığı" ifade edilirken tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların üretime etkisinin büyük olması halinde bunun da ekonomiye olumsuz etki yapabileceği belirtildi.

Kurum, Almanya'daki yeni hükümetin maliye politikasının da belirsizlik oluşturduğuna dikkat çekti.

AFP,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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