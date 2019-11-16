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Almanya'da cami ve cemevlerine 7 milyon avroluk destek bütçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:50 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: ''Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum”

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer gelecek 3 yıl için uyum konusunda çalışmalarda bulunan cami ve cemevlerine 7 milyon avro bütçe ayırdıklarını açıkladı.

Berlin'deki İçişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda ''Uyum için Camiler'' adlı projeyi tanıtan Horst Seehofer hükümet olarak uyum konusunda çalışmalar yapan cami ve cemevlerine 7 milyon avroluk bütçe ayrıldığını belirtti.

Seehofer toplumun beraberliği ve bütünlüğü için Müslümanlarla diyaloğun önemine dikkati çekerek, ''Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Projeyle İslami cemiyetlerin sivil toplum olarak yerel çevreyle ağının ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve fahri çalışmaların profesyonelleştirmesi amaçlanıyor.

Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından koordine edilecek projede hangi cami ve cemevlerinin söz konusu bütçeden destek alacakları Ortak Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı, Goethe Enstitüsü ve Otto Benecke Vakfı tarafından belirlenecek.

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