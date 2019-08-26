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Almanya'da camide düzenlenen kitap okuma kampanyasına büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Almanya'da camide düzenlenen kitap okuma kampanyasına büyük ilgi

BERLİN (AA) - Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü.

Merkezi Köln'de bulunan DİTİB basın ofisinden yapılan açıklamada, Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi'nde "Kitap okumak hayat değiştirir! Sen de katıl! Kitap oku! Örnek Ol!" sloganıyla düzenlenen kampanyanın ocakta başladığı ve hedeflenen bin 470 kitabın okunmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin, yıl sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi din görevlisi Mustafa Aydınlı, gençlerin kampanyaya ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Dinimizin ilk emri 'Oku' dur. Bu bağlamda gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması adına gençlik kolumuzda görev yapan üniversite öğrencisi Şeyma Sadıkoğlu'nun fikri ile gerçekleştirdiğimiz kampanya güzel sonuçlar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya kapsamında her gencin ne kadar kitap okuduğunun kayıt altına alındığını ifade eden Aydınlı, buradaki amacın gençleri okumaya teşvik etmek olduğunu, bunu da başardıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya DİTİB kampanya Mannheim

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